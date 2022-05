Elke ochtend sta ik op en verlang naar deze draad om de vorderingen in Ukraine te lezen. Niets is mooier dan dat die Russen falen en Putin op z'n bek gaat.

Vroeger was een tank bijna onverslaanbaar, je had een grotere tank nodig om een kleinere tank te kaboemen. En nu is een verrieweg soldaat achter een boom genoeg met zo'n digitaal gestuurde hoge explosieven raket. Een klein gaatje is genoeg, en alle in de turret opgeslagen bommen ontploffen dan waardoor die turret de lucht in vliegt.

En door de luchtdruk van de explosie klappen alle longblaasjes in de longen van de tankbemanning waardoor die geen zuurstof meer kunnen opnemen en is het over. Dan zie je stapels met Russische soldaten van buiten nig helemaal gezond maar van binnen alles stuk.

Het mooiste is in het slagveld de voertuigen van de verkenners uit te schakelen, en die van de brigade commandanten. Russen mogen niet ip eigen initiatief iets dien, alleen op commando, dus als je de commando's in het veld uitschakelt heb je meer rendement dan de individuele tanks uit te schakelen.