Wat hebben we gelachen, vorig jaar, toen die arme Janus de Makreel met zijn broccoli-lied als eenzame wagen op een weg vol tegenliggers klaagde over al die spookrijders. Wat probeerde iedereen op voorhand nog een moed en hoop in die jongen te praten, en wat was het dramatisch, verdrietig en hilarisch, maar tegelijkertijd ook heel erg dapper. We deden een LIVEBLOG die op 3 reaguursels na, de Avondklokrellen waren kennelijk nog net iets interessanter, het topic met de meeste comments van 2021 was. Maar we doen het gewoon weer. ONGENUANCEERD LIVEBLOG SONGFESTIVAL 2022. Oftewel: gewoon lekker wat fruitlikeur naar binnen kletteren en zonder omwegen ouwehoeren over wat er allemaal gebeurt, daar in Italië, en speculeren of Jan Smit al meer nieuws heeft uit de kleedkamer. Er komt een UPDATE NA IEDER NUMMER dus doe vooral regelmatig op F5 rammen. Zelf mening geven mag in de comments. Deze barre tocht ondernemen we immers met z'n allen, net als Hannibal, alleen dan zonder de olifanten. Oekraïne gaat winnen maar wij juichen voor: S10, aan de beurt als elfde. Hup S10!

UPDATE - Zitten we allemaal klaar voor een hele zooi seksualiteit tijdens een gruwelijk spannende televisieavond? JAAAA! Rik van de Westelaken, die deed ook ooit serieuze dingen, lult de boel aan elkaar. HAHA!

UPDATE - Het is nu al geweldig, want Sjangu de Makreel is analyticus in de studio. Dat is alsof je Sieneke bij DWDD laat lullen over teksten van Bob Dylan. Janus is een soort Pierre van Hooijdonk, maar dan met wat meer zelfspot (denken we). Die smurfin ernaast moet oppassen voor Gargamel, want dan neemt hij haar pardoes mee naar z'n kasteel

UPDATE - Qua Superbowlreclames, die van KPN met die katten is wel erg sip. Deze. HEEE Matthijs van Nieuwkerk leeft nog. Hij doet een quiz. Net als Paula Udondek

UPDATE - Laura Pausini heeft weer eens last van afgrijselijke schreeuweritis. En dat La Solitudine heeft ze gecoverd van Paul de Leeuws 'Ik wil niet dat je liegt'. Dievegge! Zijn dit allemaal Laura Pausinii trouwens? Of zijn dit meerdere vrouwen? Nu al in de war

UPDATE - De hosts zijn Laura Pausini, Sandro Parmezaansekaas en Mika

DE OPTREDENS

UPDATE 01 TSJECHIË - Okee sorry deze meid kan niet zo heel goed zingen. Bovendien zijn we afgeleid door die afgezaagde pik van dat standbeeld Michelangelo op de achtergrond. Er staat een gozer te doen of hij op een gitaar staat te beuken, maar het nummer is snoeiharde dance. Wat een poseur. Die zangeres heeft een wetlook. Zou ze heel veel Taft gebruiken? Of van die gele gel van de Kruidvat! Een hele dikke 5,5 meid, geniet ervan

UPDATE 02 ROEMENIË - Kennelijk gebruikt deze Roemeen 'zijn lichaam als instrument'. En laat het nou toevalligerwijs weer Cornald Maas zijn die dat weet. Toeval?! Ooit dachten we dat Roemenië een nog groter schijtland was dan Bulgarije, maar dat is het niet. HEEEEE het is een stierenvechter met een leren broek! Hebben ze stieren in Roemenië? Die mannen doen ons denken aan vershoudfolie

S10 samen met een praatpaal van de ANWB