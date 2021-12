Zo nou hier zijn dan weer de jaarlijkse stats & cijfers van weer een jaar topics kleien op het internet. Voor ons gevoel is er echt geen ene flikker gebeurd dit jaar, al was er iets op Mallorca en hoe zat het ook weer met Peter R. de Vries en was die docu van Kaag nou dit jaar, of was dat 2020? Zoals alles wat 2021 was ook 2020 had kunnen zijn. Maar dat zien we wel weer terug in het Top 25 Best Gelezen Topics van 2021 Topic. En ondanks alles gaat het met ons best goed om niet te zeggen uitstekend als ook prima. Houdt u het nog een beetje vol? Mooi, dan zijn dit de jaarlijkse cijfers over het afgelopen jaar. Deze keer niet omdat het kan, maar omdat het moet, vanwege de continuïteit van de jaarboekhouding van de annalen onze stijlloze almanak, qua historische geschiedkundeschrijving, op basis van de cijfers d.d. 22 december 2021. Komend jaar iets gezelliger doen? En dan nu: een soort van dashboard...

Meeste Bans per Topic

Jeetje wat een onverwachte top 5?

2G VuurwerkPleuris uitgebroken in Rotterdam - 26

De rechtse ravage van Thierry Baudet - 23

Politie: "Gericht schieten eens in de 10, 15 jaar" - 19

Nieuwe screenshots appjes Thierry Baudet: 'Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?' - 16

VIDEO. Gristentuig trapt verslaggever in buik - 10

Meeste Tegels per Topic

24-01-2021 | LIVE. Avondklok part deux. Rellen in oa. 070 - 1768

22-05-2021 | Ongenuanceerd Liveblog. ITALIË WINT - 1765

12-09-2021 | 'Kabinet voert QR-samenleving in vanaf 25 september' - 1727

16-02-2021 | LIVE UUR U - Hoger beroep opheffen avondklok - 1688

25-01-2021 | LIVE BURGEROORLOG. Avondklok rondje #3 - 1611

17-03-2021 | LIVE - GeenStijl TK2021 Uitslagen Festival (2) - 1469

05-05-2021 | 5 mei. Nederland krijgt TOCH vaccinatiepaspoort - 1357

01-04-2021 | Nog Meer Verkenners in Stamcafé #Omtzigtdebat - 1347

01-04-2021 | De laatste kruistocht in het #Omtzigtdebat - 1344

06-01-2021 | LIVE + VIDEO: Trump-supporters bestormen en bezetten Capitol Hill - 1338

01-04-2021 | LIVE #Omtzigtdebat. Rutte verliest al zijn vrienden - 1333

25-10-2021 | De Jonge: 'OMT eerder bij elkaar, maatregelen tegen ongevaccineerden niet uitgesloten' - 1325

19-11-2021 | 2G VuurwerkPleuris uitgebroken in Rotterdam - 1321

07-01-2021 | LIVE. Chips. Nootjes. Bier. En Donald Trump! - 1312

20-01-2021 | Pak de pannensets! Grijp je fluit! LIVE Persco van Mark & Hugo over achterlijke avondklok - 1306

Meeste Topics per Tikgeit

Mosterd | 1012

Ronaldo | 816

Van Rossem | 769

Spartacus | 727

Pritt Stift | 718

Struikrover | 500

Bert Brussen | 189

Redactie | 80

Feynman | 51

Dokter Bibber | 17

Meeste Tegels per Tikgeit

Van Rossem | 300069

Pritt Stift | 269562 (

Mosterd | 247327

Ronaldo | 240796

Spartacus | 210483

Struikrover | 108370

Bert Brussen | 47114

Redactie | 19445

Feynman | 16166

Bas Paternotte | 3994

Dokter Bibber | 3694

Langste Topics qua Tekst en Tekens

02-09-2021 | Optimist beantwoordt vragen over kernfusie | 24733 tekens

31-01-2021 | Essay - Drie coronalessen voor de toekomst | 19730 tekens

29-08-2021 | 5160747 | Optimist - Kernfusie: probleem of oplossing? (Slot) | 18771 tekens

08-12-2021 | Wantrouwen in een overheid die de burger wantrouwt - een essay over Hugo, conformisme en de handhaving van kartonafval | 18476 tekens

03-01-2021 | Waarom de PvdA MORSDEAUD is | 18436 tekens

16-03-2021 | GeenStemwijzer - Het Definitieve Kies Advies | 18389 tekens

27-08-2021 | Optimist - Kernfusie: probleem of oplossing? (3) | 18255 tekens

23-11-2021 | Linktip: 'Alstjeblieft even een uurtje aandacht voor zitten' | 16520 tekens

25-08-2021 | Optimist - Kernfusie: probleem of oplossing? | 16188 tekens

21-09-2021 | Noodkreet. @LithuanianGovt @LithuaniaMFA blijkt de stille vaccinatieplicht-hel van Europa | 15614 tekens