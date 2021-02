Giftig bommetje van EW (staat voor Elsevier maar je mag geen Elsevier meer zeggen, red.) met nieuwe onthullingen over de wandel van Thierry Baudet. Want die Thierry Baudet, die maakt weleens een opmerking thuis. Dat hij een hekel heeft aan sneeuw terwijl hij eigenlijk dol is op sneeuw enzovoort enzovoort. Net zoals er in bepaalde appgroepen weleens opmerkingen gemaakt worden, zoals Freek Jansen met zijn rechterarm pardoes in een vat stijfsel valt, zoals een fractiemedewerker weleens een opmerking maakt, zoals iemand tijdens fractievergaderingen weleens een opmerking maakt, zoals men in de privésfeer en tegen vrienden weleens een opmerking maakt. Allemaal heeeeel erg onschuldig, want iedereen zegt weleens dat hij een hekel heeft aan joden sneeuw terwijl hij dol is op sneeuw enzovoort enzovoort. MAAR NU krijgt het toch al vol gedruppelde emmertje ellende weer een druppeltje erbij en vanzelfsprekend is het de schuld van de Lügenpresse alsook 'de ja-knikkers van de Judas Alliantie'.

De nieuwe onthullingen worden gedaan in een brisant stuk van EW. Een paar 'hoogtepunten':

"EW had inzage in een groot aantal berichten in de ‘fractie-app’ en de ‘media machine’-app van FVD. Het blad drukt deze week een groot aantal WhatsApp-berichten af, plus een schermafbeelding als bewijs voor de authenticiteit van het materiaal."

"Uit de gegevens waarover EW beschikt, blijkt dat Baudet en zijn naaste vertrouwelingen zich racistisch en homofoob hebben uitgelaten. Zo zei Baudet op 29 juli afgelopen jaar tegen zijn partijvrienden dat blanken gemiddeld een IQ scoren van 110, terwijl dat voor Hispanics 90 is en voor Afro-Amerikanen 75."

"Baudet blijkt overtuigd van de superio­riteit van blanken. Latino’s en Afro-Amerikanen zijn voor hem inferieur. Ex-Kamerlid Theo Hiddema en enkele medewerkers hadden een matigende invloed. Anderen stookten elkaar op."

Andreas Bakir noemt CDA'er Pieter Omtzigt een cuck. Thierry Baudet over Omtzigt: "Een cuck is iemand die weet hoe het zit maar buigt. Omtzigt is een TOTALE DWAAS, een sukkel die door de bomen het bos niet ziet, een feiten-neuker, een loser kortom, dus natúúrlijk steunt hij de EU. Het is een democraat!"

"In een discussie met zijn toenmalige stafleden Gideon van Meijeren en Yanick Chevalier – thans de nummers 6 en 23 op de kandidatenlijst – zei Baudet: ‘Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?’ Van Meijeren antwoordde: ‘Hell no.’"

Andreas Bakir over racisme: "Waarom? Racisme is het haten van iemand omdat die persoon een ander kleurtje heeft. Ik haat negers niet ze hoeven niet allemaal dood ofzo. Ik heb wel een voorkeur of mag dat ook niet meer? Ik heb geen last van de ­negers in Afrika als ze maar daar blijven."

"EW heeft Baudet telefonisch om een reactie gevraagd, maar de FVD-leider besloot dinsdagochtend te reageren via een video op Twitter." Die video staat na de klik.

🙀

Hiddema had er geen zin meer in

Nou dat scheelt

Weerwoord Baudet