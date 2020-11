Terwijl Thierry Baudet zich bij Beau door magere popculturele onderwerpen worstelt, over de familie De Mol en Di-Rect en Maradona, dropt de Telebelg een gelekte brief van Nicki Pouw-Verweij, waarin ze Baudet citeert op, nou ja, de smoking gun van afgelopen week. Kwoten maar gewoon:

Op de partijbijeenkomst van afgelopen vrijdag hing een ’gespannen sfeer’, schrijft Pouw-Verweij. Daarbij zei Baudet volgens haar onder meer dat hij bereid was om ’drie miljoen coronadoden te accepteren als daarmee onze vrijheid gered werd’.

Deze uitspraak bevreemde Pouw-Verweij, maar er was meer. Zo vertelde Freek Jansen, toen nog de leider van de jongerenafdeling, die avond dat er een artikel aankwam over antisemitisme onder de jongerentak van FvD. „Er ontstond een discussie over of er bij de vorige meldingen goed gehandeld was. Freek en Thierry gaven aan dat zij vonden dat er nooit iemand geroyeerd had moeten worden, want we hadden daarmee toegegeven aan de linkse media.”

Volgens Pouw-Verweij vond Freek dat ’heulen met de vijand’ en ziet hij dat als ’het ergste wat je kan doen’. De senator, wist niet wat ze hoorde, schrijft ze in haar brief. „Ik gaf aan dat ik vond dat we antisemitisme of nazisme niet moesten tolereren. Thierry vroeg toen: ’waar komt jouw kruistocht tegen het antisemitisme vandaan? Bijna iedereen die ik ken is antisemiet.’”

Meerdere aanwezigen vroegen volgens de brievenschrijfster of Baudet een grap maakte. „Maar dat ontkende hij.” Pouw-Verweij wees er vervolgens op dat „zelfs als je voor absolute vrijheid van meningsuiting bent, het relativeren van de Holocaust in een appgroep met relatieve vreemden erg dom was” en dat de leden in kwestie toch geroyeerd moesten worden vanwege ’dom en schadelijk gedrag’.

„Thierry zei toen ’ze zijn niet dom, ze hebben juist een heel hoog IQ, daarom zeggen ze deze dingen ook’.” Op 18 maart, de dag na de verkiezingen, zouden alle geroyeerde leden weer teruggehaald worden, zou Baudet hebben besloten. „De rest van de avond heeft Thierry grapjes tegen mij gemaakt in de trant van ’dat moeten we niet zeggen, dan vindt Nicki ons antisemitisch.’”

[...]

Op een gegeven moment riep Thierry dat corona de wereld in gebracht was door George Soros en anderen om ons onze vrijheid af te nemen en een nieuwe wereldheerschappij te starten. Hij riep dat het Hillary Clinton ’en de pedofielen’ niet gelukt was, maar dat het via corona nu wel zou lukken.”

Er inhoudelijk op ingaan, lukte volgens haar niet. „Baudet zei nog dat vechten over andere thema’s zoals EU en immigratie of islam zinloos was, want als ’ze onze vrijheid hebben afgenomen en we een communistische staat zijn, dan schoppen ze toch alle domme negers Europa uit.’”

Uiteindelijk bond Baudet volgens de klokkenluidster enigszins in met de woorden: „Ik weet dat ik hier alleen in sta, dus ik zal doen en zeggen wat jullie willen.” De avond kwam niet lang daarna tot een einde, schrijft Pouw-Verweij.