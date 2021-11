Hier weer verder met de berichtgeving over de ORGIE VAN GEWELD in Rotterdam, waarbij de pliesie gericht moest schieten om erger te voorkomen. Een zeldzaamheid, want gericht schieten op Nederlandse burgers komt niet zo vaak voor. En als het voorkomt, dan is het altijd in Zuid-Holland, regio Rotterdam en omstreken. Eerder werd er gericht geschoten bij de strandrellen van Hoek van Holland (2009) en de Feyenoord-kampioensrellen van 1999. Hoe vaak er precies gericht is geschoten wordt nog onderzocht. Maar hou het voorlopig op VELE TIENTALLEN KEREN. Dit topic wordt aangevuld.

Congrats: We waren de opening van het BBC News

STATEMENT: Ferd Grapperhaus is ook wakker "Demonstreren is een groot recht in onze samenleving, maar wat we gisteravond hebben gezien is simpelweg misdadig gedrag. Het heeft niets met demonstreren te maken."

Update: Coronademo Amsterdam AFGELAST

Coolsingel, the day after