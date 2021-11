Niet zolang je het uit de reële economie kan weghouden om bijvoorbeeld de balans van banken op te leuken. Wat elk land middels steunpakket heeft gedaan is dit geld bijna direct aan de burger geven, soort van helicoptergeld. Dat leidt onherroepelijk tot een verhoogde vraag naar goederen en daarmee consumptie inflatie. De enige manier om dit te temperen is de rente omhoog gooien, maar dan flikkert de euro in elkaar dus kan niet. Vandaar dat men het over een 'tijdelijk effect' heeft wat overigens waar is al je de steunpakketten deze winter niet opnieuw invoert. Niet alleen de medische zorg staat onder druk, ook economisch gast deze crisis doorwegen. Wanneer het kabinet de balans opmaakt, zou het best eens kunnen dat code zwart voorkomen gewoon te veel geld kost. Lees: om niet gevaccineerden 70+ 'ers met hoog BMI te redden gaan we niet een hele generatie in de schulden steken.