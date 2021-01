Er is al een paar dagen rumoer op Twitter over het concept-programma van de PvdA. De partij van Lodewijk Asscher (die vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire helemaal geen partijleider meer zou mogen zijn volgens onderstaande programmapunten van de PvdA) is verdwaald in het moeras van de woke identiteitspolitiek. Hieronder een aantal woke-rode programmapunten, met waarom?-roze voetnoten.

PvdA: Normeren is niet vrijblijvend. Uitzendbureaus zonder serieus antidiscriminatiebeleid krijgen geen overheidsopdrachten. Woningbemiddelingsbureaus die geen serieus antidiscriminatiebeleid voeren verliezen hun vergunning.

GS: Asscher was zelf werkgever van Belastingambtenaren die een discriminerend beleid voerden tegen toeslagouders. Asscher heeft nog steeds een politieke opdracht. En die woningbemiddelaars, verliezen die ook hun vergunning wanneer ze statushouders voorrang geven op thuiswonende jonge Nederlanders die al tien jaar op een woningwachtlijst staan?

PvdA: Symbolen doen ertoe. Sinterklaas is een feest voor iedereen en dus zal Piet veranderen. Dat gebeurt gelukkig nu al. Onze kinderen kunnen die verandering aan en onze samenleving kan dat ook, zolang we ons maar in elkaar blijven verplaatsen.

GS: Hoe veerkrachtig mag een cultuur zijn, wanneer een absolute minderheid middels agressie en geweldsdreiging een onschuldig kinderfeest om zeep mag helpen, en waarom vragen we die paar gesubsidieerde en breed op het schild beroepsdrammers niet om zich in de culturele traditie van de meerderheid te verplaatsen?

PvdA: Cultureel erfgoed. Het is belangrijk om scherp naar de geschiedenis te blijven kijken, ook naar de meest donkere bladzijden. Ons cultureel erfgoed, zoals standbeelden, museumstukken en programma’s bekijken we met een kritische bril en voorzien we van goede historische context. Ook vullen we ons straatbeeld aan met nieuwe historische figuren en straatnamen. Meer kennis van ons verleden - zowel de goede als slechte kanten - draagt bij aan wederzijds begrip.

GS: De onderklassen van de samenleving dreigen van de schaal af te glijden. Corona drukt hun laatste kansen weg. Hele beroepsgroepen aan de onderkant van de samenleving staan onder druk (taxichauffeurs, horecapersoneel, werkvolk in evenementenbranche) terwijl andere groepen worden uitgeknepen (maaltijdbezorgers, supermarktpersoneel) of in steeds onveiliger wordende omstandigheden hun werk moeten doen (buschauffeurs, conducteurs, ordebewaarders in de publieke ruimte, hulpdiensten). Hoe gaan PvdA-bordjes bij standbeelden of PvdA-goedgekeurde straatnaambordjes hun sociale en economische situatie verbeteren?

PvdA: Bestrijding van discriminatie en racisme vallen voortaan direct onder de premier. Dit is voortaan de taak van de premier zelf. Omdat het gaat om Artikel 1 van de Grondwet. Omdat het nodig is. Omdat het vrijwel alle andere portefeuilles raakt. Denk aan woondiscriminatie, arbeidsmarktdiscriminatie, discriminatie in het onderwijs en bij justitie en politie.

GS: De voormalige vicepremier van de PvdA, Lodewijk Asscher, keek actief weg bij discriminatie door de Belastingdienst maar kan bij de PvdA nog steeds een toppositie bezetten.

Pvda: Er komt een staatscommissie institutioneel racisme. Deze commissie onderzoekt en adviseert over uitsluitingsmechanismes en institutioneel racisme. Ze kijkt naar schooladviezen, neemt sociale en fraudewetgeving onder de loep en bekijkt wat er kan verbeteren bij de politie, jeugdzorg en andere instanties.

GS: Komt er ter balans dan ook een staatscommissie cultuur-religieuze segregatie? Die kijkt naar parallelle culturen die zich actief afzonderen van de Nederlandse, waarin uitkeringsfraude, sociale segregatie en een institutionele afkeer van de gastsamenleving worden onderzocht om te zien wat er kan verbeteren?

PvdA: Overheid leeft discriminatieverboden internationale verdragen na. Dat klinkt als een open deur, maar is noodzakelijk als je ziet dat de overheid bijvoorbeeld het Verdrag inzake het uitbannen van alle vormen van rassendiscriminatie onvoldoende naleeft. Black Lives Matter heeft weer laten zien dat het belangrijk is dat de overheid scherp toeziet op het discriminatieverbod.

GS: Het klinkt als een open deur, moet moet de PvdA dan niet beginnen bij de Belastingdienst? De toeslagenaffaire heeft laten zien dat het belangrijk is dat de overheid haar eigen functioneren beter tegen het licht houdt, want de medeplichtigheid aan discriminatie ging tot aan PvdA vicepremiers. Die daarna nog gewoon als partijleider aan de verkiezingen mee kunnen doen.

PvdA: Overheidsregistratie van persoonskenmerken aan banden. Burgers kunnen zelf bepalen hoe zij geregistreerd worden. Kenmerken als ‘migratieachtergrond’ en ‘geslacht’ worden alleen bijgehouden als dit een voordeel heeft voor de geregistreerde, zoals in de zorg. Dit geldt ook bij bedrijven en andere organisaties. De registratie van het geslacht verdwijnt van de identiteitskaart. Op het paspoort mogen mensen kiezen voor een X.

GS: Wederom verwijzen we naar de toeslagaffaire, waarin met medeweten van Lodewijk Asscher kenmerken werden geregistreerd die vervolgens actief tegen burgers werden gebruikt. Nu probeert de partij achter de eigen put te dempen. Die volstrekt absurde “X”-registratie in paspoorten laten we maar ff voor wat het is. Daar doet de PvdA die pak m beet 50 Nederlanders die daar behoefte aan hebben, ongetwijfeld een enorm plezier mee.

PvdA: Excuses slavernij. De Nederlandse overheid maakt formele excuses voor haar rol in de slavernij en het koloniale verleden. Tegelijk mogen we allen de trots en vreugde voelen, en blijven herhalen, van onrecht dat wordt rechtgezet.

GS: Zwarte Nederlanders die nu leven zijn nooit slaaf geweest en autochtone Nederlanders die nu leven hebben nooit slaven gehad. Tegelijkertijd zijn er nog talloze plekken op aarde waar slavernij wel voorkomt, maar daar gaan we lekker voetballen terwijl we in Nederland een discussie blijven voeren die tegenstellingen versterkt in een narratief waarin alleen daders en slachtoffers bestaan, die ook nog eens volgens hun afkomst en huidskleur als zodanig gedefinieerd worden.

PvdA: Keti Koti, 1 juli, de afschaffing van de slavernij, wordt een nationale (vrije) feestdag.

GS: Prima. Iedere vrije dag is er eentje. Maar dan willen we ook een Nationale Cartoondag. Of een volledige Nederlandse Spotweek. Want dat is een vrijheid die steeds meer geketend raakt, onder andere door de humordode verkiezingsprogramma’s van de PvdA.

PvdA: Nationaal slavernijmuseum. Er komt voor 2025 een nationaal slavernijmuseum, dat leerlingen van alle middelbare schoolklassen in Nederland minstens eenmaal bezoeken.

GS: Verplicht kinderen naar een museum sturen waar de ene groep een schuldgevoel en de andere groep een slachtofferschap krijgt ingepeperd op basis van een historische onfrisheid waar het westen al zo lang geleden afstand van genomen heeft dat er al generaties lang geen levende daders meer van zijn. Althans, niet in het blanke westen. Echt een goed idee, als woke identiteitspolitiek denken je streven is tenminste. En waarom niet ook meteen een museum bouwen over de schaduwzijden van de islam? Of mogen er in het woke universum van de PvdA alleen nog mausoleums voor blanke en westerse zonden gebouwd worden? En waarom dan niet all the way gaan, en die altaren van identiteitspolitiek laten bouwen door slaven met witte billen?

PvdA: Alle werknemers in de publieke sector krijgen een cursus omgaan met vooringenomenheid. In deze cursus ligt de nadruk op het herkennen van eigen vooroordelen en het zorgdragen voor gelijke behandeling in lastige situaties.

GS: “Stel je bent zo woke dat je Jordy, die elke dag op de vuilniswagen staat met Karim, een anti-vooroordelencursus gaat verplichten door een witte diversiteitstrainer die in haar gated community nooit een vuilnisman tegenkomt want de afvalverwerking daar is privaat aanbesteed, zei ene Clemens op twitter.

Wij zeggen: waarom stoppen bij zo’n cursus voor ambtenaren? Waarom geen cursussen ‘omgaan met vrije vrouwen’ voor moslimmannen? Kunnen in dezelfde zaaltjes als cursussen ‘omgaan met afvalligheid’ en de cursus ‘satire begrijpen’. Of is de PvdA wederom aan het eenrichtingsdenken, vanuit de blanke dader naar het gekleurde slachtoffer?

PvdA: Bij politie en OM komt meer aandacht voor discriminatie, racisme, antisemitisme en moslimhaat. Mensen mogen niet worden gediscrimineerd. Dat betekent: aangiftes serieus nemen, zwaardere straffen voor geweld met een discriminerend motief en harder aanpakken van racisme en antisemitisme rond het voetbal. Ook het strafrecht is hierbij nodig. Voor de bestrijding van discriminatie willen we meer gespecialiseerde agenten en betere handhaving. Slachtoffers van discriminatie krijgen betere toegang tot de politie.

GS: Ook hier: denk breder, Lodewijk! Waarom geen wijkcursussen “Waarom hulpverleners hun werk moeten kunnen doen”? En voor de pennenlikkers en bureaucraten binnen politie en OM cursussen ”Hoe herken ik daders die zichzelf als slachtoffer proberen te positioneren” en “Kan een blanke ook gelijk hebben in conflict met en kleurling?”

PvdA: Achterstelling dubbele nationaliteit wegnemen. Een dubbele nationaliteit is geen teken dat je niet loyaal bent aan Nederland. Mensen die (soms gedwongen) een dubbele nationaliteit hebben lopen tegen praktische problemen aan. Die willen we wegnemen. Tegelijkertijd willen we mensen helpen die van hun dubbele nationaliteit afwillen.

GS: Hier nog maar een keer de reminder dat de partijleider van de PvdA schuldig was aan discriminatie in een belastingsysteem waarin dubbele paspoorten tot automatische verdenking konden leiden.

PvdA: Discriminatie wegens genderidentiteit, -expressie, geslachtskenmerken en seksuele gerichtheid wordt expliciet verboden. Dit komt in het Wetboek van Strafrecht.

GS: Discriminatie is al verboden. Subcategorieën toevoegen aan een algemene regel werkt eerder willekeur in de hand dan dat het gelijkwaardige wetgeving oplevert. Bovendien biedt het mensen een extra mogelijkheid om een afwijzing op ‘discriminatie’ op basis van een specifiek persoonskenmerk te gooien. En we weten onderhand ook dat mensen die zó expliciet met hun gender en geslacht bezig zijn, ook altijd op zoek zijn naar een aanleiding om gekwetst, beledigd of gediscrimineerd te zijn. Artikel 1 is geen kerstboom.

PvdA: Lokale convenanten. De gemeente maakt samen met werkgevers, onderwijs, politie en uitgaansgelegenheden afspraken om discriminatie uit te bannen

GS: Maakt de gemeente dan ook samen met moskeeën, buurthuizen, sportclubs en jongereninstanties afspraken om negatief gedrag waarmee groepen zich onderscheiden uit te bannen, of is het weigeren van een groep opgefokte Marokkaanse jongens bij een dansgelegenheid per definitie “discriminatie”?

PvdA: Aanpak discriminatie op internet. Het internet is onze openbare ruimte, waar iedere vorm van discriminatie ontoelaatbaar is.

GS: Ja zeg, dan heeft Rudy Bouma geen werk meer! Bovendien mag de helft van de NPO-lievelingen van kleur dan niet meer op Twitter, krijgt de aanhang van Bij1 een internetverbod en mogen talloze imams hun gemeente niet meer toespreken via Facebook. Nou ja, wat je wil, PvdA.

PvdA: Burgerschapsonderwijs. Bij burgerschapsonderwijs op scholen krijgen leerlingen voorlichting over alle vormen van discriminatie, moslimhaat en antisemitisme, de schade ervan en de ontoelaatbaarheid ervan.

GS: Hamer dan ook even op het belang van Holocaustonderwijs, stop er wat lessen Spot & Satire in, doe een geschiedenisboek over religieus terrorisme en vergeet bij het hoofdstuk ‘slavernijverleden’ niet te benoemen dat het westen de slavernij afschafte, waar het in veel andere delen van de wereld nog altijd levendig aanwezig is.

PvdA: Laagdrempelige, gespecialiseerde rechtshulp voor slachtoffers discriminatie. Slachtoffers van discriminatie kunnen daardoor makkelijker naar de rechter om te procederen voor straf of schadevergoeding.

GS: Ja, jammer, maar alle laagdrempelige, gespecialiseerde rechtshulp is in de afgelopen tien jaar - mede dankzij vier jaar PvdA-hulp - afgebroken door de vvd.

PvdA: Racisme behandelen als hate-crime. Hiermee verhogen we de straffen voor de daders. Politie en het Openbaar Ministerie krijgen meer armslag om daders van racisme en discriminatie op te sporen en te vervolgen.

GS: Mooi. Hoog tijd dat die imams die oproepen tot homohaat, vrouwenonderdrukking of het verketteren van ongelovigen eens écht als haatzaaiers worden aangepakt. Wel even wat cellen bijbouwen, want momenteel zijn er alleen aluminium stapelbedjes ingeruimd voor vier Sylvanabedreigers per jaar.

PvdA: Stevige handhaving op arbeidsmarktdiscriminatie. Of dit nu op leeftijd, geslacht, afkomst, handicap of seksuele geaardheid is. De capaciteit van de inspectiediensten gaat omhoog (zie hoofdstuk 1). De aangiftebereidheid vergroten we door inzichtelijk te maken dat het zin heeft om aangifte te doen. Er komt meer bewustwording op vooroordelen bij werkgevers en uitzendbureaus, het kabinet heeft een voortrekkersrol en geeft het goede voorbeeld. Er komt ‘naming and shaming’ van de ergste overtreders.

GS: Hè eindelijk, hier zien we de PvdA opkomen voor de arbeider! Wel voor arbeiders in specifieke doelgroepen en niches en eigenlijk alleen als ze níet aan het werk komen, maar toch. Dat moet al die arbeiders die wél een baan hebben, maar geen woning meer kunnen betalen, hun koopkracht niet zien stijgen, hun rechtstoegang zien versoberen, hun pensioenen zien verdampen, de onderwijskansen voor hun kinderen kleiner zien worden en hun straatbeeld onveiliger beleven toch goed doen.

PvdA: Instituties als de politie, het UWV, onderwijs- en zorginstellingen vormen een afspiegeling van de diversiteit van onze samenleving. Onze gemeenschappelijke instituties zijn transparant over diversiteit.

GS: In hoeverre is de ontvangende kant van het UWV een afspiegeling van de diversiteit in onze samenleving en hoe transparant wil de PvdA daar over zijn? In hoeverre valt de handhavende kant van de politie een afspiegeling van diversiteit te noemen? Hoe denkt de PvdA de universiteiten te gaan vullen met “diversiteit” als blanke arbeiderskinderen door het door de PvdA ingevoerde leenstelsel worden afgeschrikt om te investeren in hun eigen toekomst? Wat BETEKENT “diversiteit” in godsvredesnaam eigenlijk want dat heeft nog niemand ons eerlijk uit kunnen leggen?

PvdA: Keurmerk tegen discriminatie. Het is onacceptabel dat uitgaansgelegenheden en verenigingen mensen weigeren op basis van hun uiterlijk. Er komen laagdrempelige online meldpunten waarmee burgemeester en politie de overtreders kunnen aanpakken. Wie discrimineert, kan zijn exploitatievergunning verliezen. Naar Haags voorbeeld komt er een keurmerk tegen discriminatie. Daarmee maken bedrijven en horeca hun goede gedrag bekend aan het publiek.

GS: We kunnen niet wachten op de “Ook voor moslims”-bordjes op de deur van de kroeg, “Prima bereikbaar voor zwarten” bij de tennisvereniging en “Goedgekeurd voor Afrikanen!” bij de bridgeclub.

PvdA: Verplichte voorlichting over seksuele diversiteit en genderidentiteit in basis- en voorgezet onderwijs en op lerarenopleidingen. We stimuleren GSA’s (Gender and sexuality alliances) op scholen. Daarbij werken we samen met het COC. Scherpe controle op naleving over seksuele diversiteit en het signaleren van pestgedrag op alle scholen. Dit is een onderdeel van de lerarenopleiding.

GS: GSA’s. Weer een nutteloze afko geleerd in de lettervermicelli van de wokebouillon. Moet de PvdA niet in de eerste plaats zorgen voor voldoende leraren, die gedegen lerarenopleidingen volgen en daarna een salaris ontvangen dat er voor zorgt dat meer mensen aan de absolute toekomstbasis van Dit Land willen komen werken, voordat we die goedwillende en betrokken mensen (want dat zijn leraren van nature) gaan vervelen met anatomische tekeningen van mannetjes, vrouwtjes en alles wat daar in het gortdroge gebied tussenin bestaat? Of is verheffing van onderaf geen kerntaak meer van de sociaaldemocratie, nu de witte billen van het partijbestuur verdwaald zijn in de misantrope mist van de wokewoordenwolk?

PvdA: Pestgedrag tegen nieuwe Nederlanders, LHBTI’s, moslims, of wie dan ook effectiever aanpakken. Dat kan bijvoorbeeld door burgemeesters toe te staan om sneller een pester uit huis te plaatsen of een buurtverbod in te stellen

GS: “Of wie dan ook” klinkt een beetje als dat fameuze “enz.” van de PVV vier jaar terug, maar onze eerste gedachte gaat vooral uit naar al die homostellen die door moslimjongeren uit hun huis zijn gepest, en waar (PvdA-) burgemeesters geen vinger naar uitstaken.

PvdA: Voor dialoog is kennis en contact essentieel. Om vooroordelen te bestrijden organiseren instellingen als het COC (voor vrijheid, tegen homodiscriminatie), Anne Frankhuis (voor gelijkheid, tegen antisemitisme) en NiNsee (over het slaverijverleden) gesprekken en ontmoetingen.

GS: Ja, dat deden ze toch sowieso al? Wat heeft de PvdA daarmee te maken, behalve dat er in al die clubs ongetwijfeld PvdA-commissarissen en -bestuurders zitten die een goeie boterham verdienen aan hun gewegmetons?

PvdA: LHBTI’s voelen zich veilig bij de politie. Daarbij hoort goed aangifte kunnen doen van geweld en discriminatie, en serieus genomen worden. Roze in Blauw blijft bestaan. De politieacademie besteedt meer aandacht aan discriminatie van en geweld tegen LHBTI’s.

GS: Ja, prima. Ze zouden zich overal veilig moeten voelen. Op islamitische scholen, in het leger, in voetbalkleedkamers, in azc’s en in hun Staphorster stamkroegen.

PvdA: Meldpunt. Medewerkers van werk- en stagebemiddelaars worden verplicht om uitlatingen die neigen naar discriminatie en uitsluiting te melden bij antidiscriminatie- voorzieningen van de gemeente.

GS: Hoera, kliklijnen waar arbitraire kwesties bij vooringenomen telefonistes gemeld kunnen worden, die daarover ronkende rapporten over het institutionele racisme in Nederland kunnen opstellen waar de PvdA dan weer verkiezingsprogranma’s op kan baseren terwijl werkgevers kapot gemaakt kunnen worden met bovengenoemd “naming and shaming” op basis van “uitlatingen die neigen naar discriminatie” waar nauwelijks hoor- en wederhoor is toegepast omdat de woke dicteert dat de kleurling altijd de gedupeerde is en nooit de dader.

Concluderend denken we dat als je nú een meldpunt open zou stellen voor mensen die hierdoor overtuigd zijn om PvdA te stemmen, de rode telefoon niet vaak zou rinkelen. Maar hee, hun feestje.

Bron: Het Woke Boekje.

Bonustekst: drugscrimineel schopt het tot PvdA programmaboekje