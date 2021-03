In tegenstelling tot de Haagse politiek is GeenStijl zelf ten diepste democratisch. De Haagse democratie is als het referendum: afgeschaft. Het is nutteloos. U wint nooit. Niemand krijgt z'n zin. Ze doen niets wat ze beloofd hadden en alles wat ze nooit op vooraf verteld hadden. Maar voor wie toch heel graag een keus wil maken, hebben we per kanshebbende partij een kandidaat gekozen waar we ons stijlloze stempel op drukken. Om u te helpen bij uw keuze. Doe er vooral niks mee, uiteindelijk maakt het toch allemaal geen reedt uit. Partijen staan op volgorde van lijstnummer dus daar moet je alvast niks achter zoeken, zeggen we vooral tegen de FvD'ers. Die zich daarmee alvast kwaad kunnen maken om hun voorgevoel bevestigd te zien door naar lijst achtentachtig dertien te scrollen. Alle anderen wensen we veel wijsheid.

vvd - Mark Rutte (1)

Wie nu nog vvd stemt, heeft schijt aan het feit dat hij eerder met GroenLinks dan met PVV zou willen formeren. De uitholling van het bestuursrecht interesseert je helemaal niks, de toeslagenaffaire laat je koud en het beangstigende precedent voor je eigen uitgeholde rechten vrees je verder ook niet, want in jouw leven gaat alles best wel prima en tien jaar vvd heeft daar geen negatief effectief op gehad. Nou, dan moet je gewoon een grote jongen zijn en op Mark Rutte stemmen. Weinig keus ook, de rest van de lijst bestaat uit fractielaven, voormalige politiek assistenten en een heleboel andere empty suits. Rutte is het laatste USP van de vvd en die zit zó comfortabel in z'n eigen machtspositie dat het inmiddels is alsof je naar een softijsmachine kijkt die zichzelf staat te likken. Het is een man die geniet van zijn onopgemerkt gebleven erectie, zei Pieter Bouwman laatst en dat definieert zijn smiechterige machtsge- en misbruik uitstekend.

PVV - Martin Bosma (7)

De PVV blijft een eenmans-BV rond Geert Wilders, met maar 1 keihard product in het assortiment: anti-islamretoriek. Heel fijn, want die ideologie kan niet hard genoeg bestookt worden. Maar in Wilders' schaduw zijn een paar Ausdauers opgestaan in de afgelopen jaren. Fleur Agema natuurlijk op zorg, maar ook Beertema, Kops en De Roon doen hun werk verdienstelijk. Léon de Jong is een rijzende ster. Maar we hebben één absolute favoriet: Martin Bosma.

Naast het diep ingesleten karrenspoor van de colonnes van de kartelmacht, staat Bosma immer meewarig de afbraak van inspraak en de centralisatie van de macht gade te slaan. Enerzijds een clochard in de Kamer, een miskend politiek talent (en daarom aartslui in uitvoerende taken), anderzijds al jaren de meest scherpe stilist van het parlement. Geef Martin een beetje zingeving en hij straalt, zoals wanneer hij als voorzitter met strakke hand en smakelijke steekspelletjes debatten mag leiden. Maar het liefst horen wij hem tekeer gaan tegen D66, de nieuwe adel onder wiens hand onze democratie elke dag een stukje verder afsterft, een feit waar Bosma ze in stijlloze snedigheid steeds aan blijft herinneren. Stem je PVV, stem dan Lijst 2, Nummer 7, op de GeenStijl van de Tweede Kamer.

CDA - Pieter Omtzigt (2)

Als onverwachte uitdager voor het partijleiderschap versloeg de inhoudelijke maar doorgaans toch wat introverte autist Omtzigt bíjna Hugo de Jonge en zette daarmee het CDA op z'n kop. De man die onrecht en corruptie tot in Azerbeidzjan of Malta achtervolgt om het recht te zetten, kwam door het Toeslagenschandaal tot de conclusie dat het Nederlandse systeem op papier prachtig is, maar in de praktijk net zo verrot als in derdewereldlanden - en besloot zich toe te leggen op een nieuw sociaal contract. Als eenmans tegenmacht met een enorme persoonlijke achterban geeft hij inhoud aan een verwelkte volkspartij van een McKinsey-Minervaan die in een schaatspak vooraan de partijlijst glijdt. Je wilt niet op het CDA stemmen? Dat snappen we. Wij ook niet. Maar als je op Omtzigt stemt, stem je geen CDA. Dan stem je Omtzigt. En hoe awesome zou het zijn als ie een Verdonkje doet en meer stemmen haalt dan Wopke, de stationwagen-variant van het Model Mark Rutte? Lijst 3, nummer 2. Sowieso de mooiste posters.

D66 - Sidney Smeets (18)

D66 is al jaren morsdood. In vier jaar coalitie hebben ze de afstand tussen burger en bestuur alleen maar groter en asocialer gemaakt door het referendum te vermorzelen en - via gemeentelijke herindelingen - de toegang tot burgerloketten te blokkeren. D66-staatssecretarissen droegen verantwoordelijkheid voor de Toeslagenaffaire. Hun partijtop bestaat uit hele en halve adel (Ollongren, Kaag) en in de bedrijfscultuur regeren heimelijk seksisme en het racisme van de lage verwachtingen. Maar ondertussen wel de allergrootste muil over hoe JIJ en JIJ en JIJ je zou moeten gedragen. En zo niet, dan stofzuigen ze al je organen op. "Nieuw Leiderschap", heet dat in D66 Newspeak. Als je daar in tuint, adviseren we om dan ook meteen op sisselspreker Sidney Smeets te stemmen. Deze woke haatmachine is het identitaire geweten van D66. Plek 18, dus weinig kans, maar hopelijk haalt hij het op voorkeursstemmen want deze advocaat is een male on male #MeToo waiting to happen.

GroenLinks - Kauthar Plaatsdelikth (9)

De partij waar Jesse Klaver nog een paar dagen de baas mag spelen is de eigen peilzetels aan het opstoken in hun biomassacentrales en de ene na de andere kandidaat wordt vogelvrij door een windmolen verhakseld. In de laatste Hondpeiling zakten de extreemlinkse klimaatwappies onder de Kauthar-grens en dat komt niet in de laatste plaats door Kauthar zelf. Dit meisje van de Moslimbroederschap is al sinds haar kandidatuur bekend werd van de ene ophef naar de andere leugen gerold (korandik dossier), net zo lang totdat Klaver zelf bij het extreemrechtse Nieuwsuur ook niet meer wist welke verhalen ze allemaal hebben verzonnen om de realiteit te ontkennen: Kauthar is vijfde colonne islamisering in een hip klimaatkostuum en haar hele politieke loopbaan is nu al een aaneenschakeling van leugens. Perfect voor het pluche als GroenLinks Kamerlid dus!

SP - Renske Leijten (2)

De andere helft van het illustere Toeslagenduo. Goudeerlijk wijf, recht voor z'n raap, inhoudelijk sterk met een scherp oog voor het falen van bestuur en een groot hart voor het belang van de burger. Ze zou eigenlijk stoppen, maar het Toeslagenschandaal heeft haar overtuigd om nog een rondje mee te blijven rennen in de rattenrace van het democratische proces. Bovendien is ze jarig op verkiezingsdag. We zijn alhier zeker geen socialisten maar als we één ding weten van SP'ers, is dat het benaderbare, doodgewone mensen zijn waarmee je boven een pot bier prima ideologisch van mening kunt verschillen en wáár zie je dat nog bij linkspartijen? Oftewel: Lijst 6, nummer 2 en van harte gefeliciteerd met haar verjaardag.

PvdA - Alptekin Akdogan (25)

De PvdA van Lilianne Ploumen rijmt op verwelkte bloemen (om niet te zeggen dat het een gedroogde roos is die in een lijstje achter een glasplaatje aan de muur van de politieke geschiedenis gehangen kan worden), maar er is één Turkse Tulp die volop bloeit: Alptekin Akdogan. Hij was supercampaigner bij het GeenPeil Oekraïnereferendum. Een vliegwiel voor de vrijwilligers. Gouden kerel, keiharde werker en waar we ook kwamen & wie we ook spraken, niemand legde zo makkelijk contact met alle rangen & standen & kleuren & smaken van de samenleving als onze vriend en strijdmakker Alpie. Je kan merken dat ie onder de persmal van de mediatraining heeft gelegen in het kandidatenklasje (waar woorden als 'eerlijker' en 'fatsoenlijker' van al hun waarde worden gestript), maar hij is eigenwijs genoeg om dat van zich af te schudden als ie eenmaal gekozen is. En anders herinneren wij 'm er wel aan. Aan die anderhalve PvdA'er die hier nog wel eens rondhangt adviseren we: geef hem die eigenwijze kans, stem op de nummer 25 van de Partij van de Akdogans.

ChristenUnie - Don Ceder (4)

'Motregen en fijne christenen maken je op den duur zeiknat', zei onze opa zaliger altijd. Onder Gert-Jan Segers is het geen motregen meer, maar een bijbelse plaag van meloenen. Opportunistischer dan de ChristenUnie kom je ze niet tegen in de Kamer en daarom vinden we het eigenlijk onmogelijk om u het Woord op te dringen bij deze partij. Maar vooruit, doe maar nieuwkomer Don Ceder dan. Omdat die nog onbevlekt ontvangen de Kamer in kan. Iemand die de schaduwzijden van de Bijlmer kan weerstaan, is misschien ook wel goed bestand tegen de schimmigheden van de Haagse politiek. Schijnheiliger dan Segers kan in ieder geval niet.

Partij voor de Dieren - Femke Merel (lijst 22, nummer 1)

Beetje duurzamer omgaan met Onze Dieren, zijn we helemaal voor. Pluimveetreblinkas en Varkensmauthausens mogen onderhand echt wel eens geneurenbergd worden. Maar daarvoor moet je niet de veestapel halveren, daarvoor moet de mensheid doormidden. Helaas is dat - mede vanwege die Neurenbergbesluiten trouwens - tamelijk onbespreekbaar geworden. Dan maar via de route der beestachtigen en hun menselijke vertegenwoordigers. Maar ja, die dierenpartij is een club van tofuknagers die con-ti-nu met hun diepste idealen staan te wapperen en dat soort mensen is echt DOODVERMOEIEND. En dan leunen ze ook nog eens richting woke. Eigenlijk is er voor dierenliefhebbers die wel graag BBQ'en zonder identidier te worden toegewappervingerd maar één optie bij PvdD: Femke Merel van Kooten Arissen. Alleen staat die op een andere lijst tegenwoordig, namelijk die van Splinter. Lijst 22, nummer 1.

50PLUS

Aangezien de samenstelling van die partij echt per dag wisselt, zoekt u deze zelf maar fijn uit. De kans dat ze een prijs winnen in de zetelbingo van woensdag, is sowieso nihil.

SGP - Menno de Bruyne (onverkiesbaar)

De SGP. Staatkundig zuiver. Uitermate humoristisch. Cultureel en politiek-historisch onderlegd. Verfijnde ironische sneren zonder ooit over het scherpst van de snede te struikelen. Maar ja. Ook zo religieus dogmatisch als die zwarte kubus in Mekka, alleen wat voor de ene groep een bidkleed is, is voor de SGP hun woonkamergordijnen op zondag. Iets meer SGP zou desalniettemin wat goede rechtstatelijke zuurstof in het vacuüm van de Rutte Doctrine kunnen pompen. En dat zou voor de hele democratie een verademing zijn. Bovendien vinden aardig wat SGP'ers dit grove en godslasterende GeenStijl eigenlijk best wel geinig. Zelf zijn we vooral fan van Menno de Bruyne, in zijn eigen woorden 'de dino van de SGP'. Grap op zich, want SGP'ers geloven helemaal niet in dino's. Menno is een soort Martin Bosma met den Bijbel. Ons stemadvies is derhalve op hem. Eén probleempje: hij is niet verkiesbaar, want hij is de voorlichter van de partij. Maar dat lost God op een of andere manier vast wel op.

DENK - Geert Wilders (Lijst 2, nummer 1)

Dat DENK meedoet aan Nederlandse democratische verkiezingen is heel raar, want DENK is een Turks-nationalistische partij die opdrachten aanneemt van Erdogan, campagne voert in de Turkse media en bukken voor Allah in ultimo belangrijker vindt dan het volgen van de Nederlandse grondwet. Lijsttrekker Azarkan kan lekker lullen hoor, en die Kuzu is retorisch ook best begaafd. Maar ons stemadvies is: stem niet op DENK, stem op een partij die wil zorgen dat deze vleermuizen uit de grafkelder van de buitenlandse religieuze beïnvloeding niet meer zo diep in het hart van onze liberale democratie kunnen doordringen. Wilders bijvoorbeeld. Want DENK is wat te veel tolerantie met je democratie doet: van binnenuit uithollen. Eigenlijk een soort vvd dus, maar dan met meer ümlaüts en betere broodjes vlees.

Forum voor Democratie - Frederik Jansen (7)

Op een valse belofte van bevrijding van de coronamaatregelen is FvD de enige partij die luidkeels roept dat de lockdown volledig moet worden opgeheven en Baudet schuwt het daarbij niet om te liegen over Covid, complotten te verspreiden en QAnon te citeren. Hij misbruikt het (zeer terecht gegroeide) wantrouwen van doodgewone mensen in politiek, media en openbaar bestuur om er zijn eigen narcisme mee te voeden en na vier jaar helemaal niets doen in de Kamer trekt hij nu met die aandachtskaravaan door het land om het enige te doen waar hij écht goed in is: de spotlights op zichzelf vestigen. Deze déconfiture stemt ons droef en de woede van zijn resterende achterban over kritiek op de Grote Leider is vooral een getuigenis van hun eigen onmacht. Maar als je dan toch nog per se op de vervallen uilenzuil wilt stemmen, wees dan ook een grote jongen en stem op de gozer die de Wodanisten binnenhaalde, die wil dat we weer veroveringsdrift aan de dag leggen, die de Holocaust bagatelliseerde en die er voor zorgde dat de JFvD een honingpot voor puistige Hitler-verheerlijkende boreaaltjes werd waar Baudet nu zijn fractiepersoneel en Kamerkandidaten uit moet putten, omdat alle volwassenen de fractiebunker al lang verlaten hebben. We denken dat Van Haga nog wel eens meer stemmen kan trekken dan Thierry, we denken ook dat FvD best een zetel of zes kan halen, maar wil je echt een prinsenvlag op je stembiljet spelden, kruis dan vakje nummer 7 aan: Freek Jansen.

BIJ1 - @Kutheks (10)

Bij1, of het woedende narcisme van de permanente verontwaardiging. Als Baudet een dominant blank Europa wil, dan wil Sylvana Simons de blanken moreel domineren. Met een houding alsof de hele wereld haar nog wat verschuldigd is en ze van iedereen en z'n blanke voorvaderen nog geld krijgt, schrijdt ze met een arrogante tronie waar ze haar intellectuele oppervlakkigheid achter tracht te verbergen keer op keer weer televisiestudio's, interviewrubrieken of debatzaaltjes binnen om de samenleving in gradaties van onderdrukking en onderdrukten te sorteren volgens ras en huidskleur. Het is doodzieke satire op racisme maar we zijn dolblij dat we een democratie hebben waarin ook voor absolute gekte gewoon een plekje op de kieslijst kan worden ingeruimd. En zeg nou werkelijk: hoe hilarisch zou het zijn als iemand die zich op twitter @Kutheks noemt in de Tweede Kamer komt? Stem een kutheks in de Kamer, kies nummer 10 - Petra "Mijn bestaan was tot 1985 strafbaar" Kramer!

JA21 - Annabel Nanninga (30)

Zo, na drie knettergekke opties weer even terug bij de grote mensen. Om precies te zijn: bij de volwassenen die het FvD van Thierry Baudet verruild hebben voor het FvD van het programma van FvD en dat onder de naam Juiste Antwoord (wat was de vraag dan?) alsnog willen uitvoeren in de Tweede Kamer. Joost Eerdmans trekt de kar en dat is geen onsympathieke gozer die altijd best wel redelijke dingen zegt. Een soort Jort Kelder met iets minder Jort en iets meer juiste antwoorden op maatschappelijke kwesties. Tegelijkertijd monsterde hij wel pas aan bij FvD toen de Renaissancevloot al op de zandbanken van de screenshots was gestrand, dus zijn radar mag wel ff beter worden afgesteld. Aangezien het Annabel Nanninga was die (ook wat laat maar desalniettemin als eerste) riep: 'EN NU IS HET GENOEG, HIJ ER UIT OF IK VERLAAT DE SCHUIT', vertrouwen we het noorden van haar kompas iets beter. Helaas lijstduwer op plek 30 maar wie weet wat er gebeurt als er voldoende voorkeursstemmen vallen. Dan wordt ze in ieder geval de eerste voormalige GeenStijl-blogger die raadslid, statenlid, senator én Tweede Kamerlid wordt. Stemadvies, derhalve: JA30!

CODE ORANJE - Richard de Mos (1)

Ja sorry hoor maar Ries is gewoon een leuke vent. Tuurlijk neemt ie dikke bruine enveloppen cash geld aan van Turkse zalenbaasjes maar in een politiek bestuur waarin Mark Rutte miljarden aan belastinggeld van Unilever per sms probeerde kwijt te schelden, is dat wel heel klein bier mierzoete thee. Qua ombudspolitiek klinkt het in ieder geval beter benaderbaar voor de gewone burger dan waar Rutte mee bezig is. Bovendien is Code Oranje een soort GeenPeil, maar dan met betere namen, een beter netwerk, betere kansen en veel meer politieke ervaring op diverse bestuurlijke niveaus in het land. Groepie de Mos, maar dan in Code Oranje, helemaal geen gek idee.

Volt - Je stemt hoe dan ook op George Soros

Volt is een soort D66 maar dan zonder D66'ers. En toch ook weer niet want Volt is eigenlijk gewoon D66 maar dan Europees. Volt wordt ook gefinancierd uit het buitenland dus het is eigenlijk ook een soort DENK. Onder andere Soros zit er achter en hoewel het een prima legitieme democratische overtuiging is om voor méér EU te zijn, voelt het toch een beetje onprettig dat er een buitenlandse beweging van binnenuit de soevereiniteit nog verder uit wil hollen. En hun agenda is tamelijk fundamentalistisch: zodra je iets kritisch zegt over Volt, krijg je in twaalf talen woedende trollen op je dak die komen gillen dat je zelf niet democratisch bent. Tot slot spreken ze alleen maar in boardroomtaal en noemen ze hun eigen partij zelfs een "businessmodel" en een "startup" maar ten eerste is politiek geen bedrijf (de meeste politici hebben nog nooit een bedrijf van binnen gezien) en ten tweede bestaan ze al járen. Maar het meest schrale van Volt is nog wel dat het een uit algoritmes en rekenmodellen geboren geforceerd amalgaam van klimaat, EU, diversiteit en ideologisch moraaldrammen voor millennials is. Ze zijn wel voor kernenergie trouwens. Maar dat komt omdat Lubach ook voor is. En Volt is Zondag met Lubach met een kieslijst.

Splinter - Femke Merel

Werkt keihard. Lijkt ook na vier jaar Binnenhof soms nog wat naïef over hoe lelijk het politieke spel is, maar juist die totale afwezigheid van cynisme maakt haar dan weer een interessante keus. Bovendien: ze zit er al vier jaar, ze verdient een kans op nog eens vier jaar want ze doet mee op alle relevante onderwerpen, regelde de zorgbonusmotie voor de zorghelden, schreef mee aan Ongekend Onrecht (het zwartboek over het Toeslagenschandaal) en snapt dat je best linksom kunt buigen zónder woke te zijn. Bovendien - en we hebben haar een paar keer IRL in de ogen gekeken - komt ze eerlijk en oprecht over, en waar zie je dat nog in Den Haag? Lijst 22, nummer 1 dus.

BoerBurgerBeweging - Caroline van der Plas

Wegens geen zin om te doen of FvD een boerenpartij is, en omdat het CDA het ook al lang niet meer is, heeft Caroline van der Plas de BoerBurgerBeweging opgestart. Kwam lang in geen enkele peiling voor maar toch denken we dat de boeren een gezicht gaan krijgen in de Kamer, want boeren vullen geen peil.nl of Ipsos-lijstjes in. Die melken koeien en bemesten hun weilanden. Twee zetels? Het zou ons niet verbazen. Mocht je nou warme gevoelens krijgen van trekkers die optoeren naar Den Haag, een beetje blij worden van al die verschillende regionale Rest van Nederland-accenten, of gewoon de botte boerenhumor van kistjes met Klaver kunnen waarderen: Lijst 23, nummer 1.

WOENSDAG, 21u, LIVE!

Dat was niet alles, er zijn er meer. Maar die zijn allemaal kansloos. Mocht uw keus daar toch nog tussen staan, drop vooral zelf een stemadvies in de panelen. Mag natuurlijk ook voor andere clubs uit deze lijst. Wij roepen ook maar wat. Fuck hee, het verbaast ons als je überhaupt tot hier bent gekomen. Maar zo ja: hier een herinnering dat we woensdagavond LIVE zijn vanaf 21u00 op GSTV met een lekker lange liveshow met Maurice en Sywert en Hans en Theodor en Tom en Tieskens.

Pollstemmen Niet per post maar gewoon digitaal. Wat wordt het woensdag? vvd

PVV

CDA

D66

GroenLinks

SP

PvdA

PvdD

50PLUS

SGP

DENK

FvD

JA21

VOLT

BIJ1

BBB

Code Oranje

Splinter

Anders, namelijk

Weet het nog niet

Ik stem niet



Poll is Verlopen.