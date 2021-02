We struikelden vanmorgen over een interview met Lilianne Ploumen en dat bleef toch als een soort graatje in de keel steken. Want die Partij van de Arbeid heeft dus echt helemaal NIKS geleerd van vier jaar degradatievoetbal. Aan het partijblad ligt het niet, die framen de val van Asscher als "het noodlot" en "uitvloeisel van de kindertoeslagaffaire", alsof de voormalige vicepremier helemaal per ongeluk met Ruttes badwater is weggespoeld. Het is echt Ploumen zelf die niet boven de geprogrammeerde retoriek van een partij in propagandastand kan uitstijgen.

Maar ja, wat wil je ook. De Partij van de Aftocht had behalve Asscher nauwelijks nog wat in huis om de kar uit de modder te trekken. Aboutaleb en zelfs Timmerfrans werden genoemd voordat Ploumen de doornenkrans rozenkrans kreeg opgelegd om aan te sluiten in de Polonaise van de Allerlaatsen. Het stevigste linkse verhaal is al voor de SP, de klimaatagenda ligt bij Jessias op tafel, het volksverhaal is voor de PVV (en FvD) plus wat potentiële nieuwkomers (Code Oranje, Splinter, JA21) en Sylvana's BIJ1 betaalt de hoogste debiliteitsprijs voor het blokje 'inclusiviteit & diversiteit', daar komt dat rare 'Ik kon als meisje naar de middelbare school'-verhaal niet eens bij in de buurt. De vrouwenkaart wordt bovendien al een jaar door Kaag gespeeld en ook op het vlak van met hele grote woorden zo min mogelijk concreet maken, troeft D66 de PvdA moeiteloos af.

De PvdA, dat is na 75 jaar jaar gewoon net niks meer en dat komt vrij pijnlijk naar voren in het Volkskrant-interview vandaag. Een paar voorbeelden na de lees verder:

1. Ploumen is niet eerlijk tegen zichzelf

Ten eerste: "Het moet anders" is geen boodschap, dat is een lege kreet. Alle oppositiepartijen roepen dat. De meeste coalitiepartijen trouwens ook. Maar waar Ploumen zichzelf (en de kiezer) écht voor de gek houdt, is met de onzin dat de PvdA bij EU2019 de grootste werd vanwege het programma. Bullshit. Dat was 100% de Timmerfransbonus: een van de weinige bekende bekken in Brussel, op een hele hoge post. Daarom stemden mensen PvdA. Echt helemaal niemand weet wat het Europese programma van de PvdA is, laat staan dat het wat uitmaakt wat er in staat: in de EU bepalen de christendemocraten de toon en de muziek en dat is een Duitse mars met wat Franse flierefluiterij er doorheen.

2. Wij zijn Nederland, niet Noord- en Zuid-Amerika

We zijn niet de VS. We zijn niet Brazilië. Wij zijn Nederland - het wordt zelfs regelmatig op straat gescandeerd tegenwoordig. Maar luisteren, ho maar. De PvdA denkt dat uitspreken dat je progressieve waarden moet uitdragen je ook verplicht om louter "progressief" te zíjn. Terwijl de eigen achterban al lang richting nog deftiger (D66) of nog linkser (SP), sociaal-economisch stelliger (PVV) of botweg volks-conservatief (FvD) is uitgewaaierd, blijft Ploumen zichzelf wijs maken dat JUIST NU het in lege woorden uitdragen van "progressieve waarden" de reddingsboei van de rozenpartij is. Want Trump. Die al weg is. En Bolsonaro, waar niemand in Nederland een fuck om geeft omdat het de baas van Brazilië is. HALLO LILIANNE in Nederland is "Regenwoud" hooguit een straatnaam in een Vinexwijk en is Kia zo'n beetje onze enige link met Rio.

3. Woke willen zijn en zelfs daarin falen

Mensen zeggen wel eens dat de PvdA het contact met de eigen achterban en vooral doelgroep is verloren. En dan lees je bovenstaande kwoots van Ploumen en dan denk je: die mensen hebben HELEMAAL GELIJK. Als "progressieve waarden" bij de PvdA betekent dat je extra sociale stickertjes moet uitdelen aan zichzelf gretig stigmatiserende doelgroepjes die graag een eigen kruisje in het paspoort willen, dan ben je ideologisch misschien niet failliet, maar wel heel erg blut. Grappig dat VK de Democratische Partij bij haalt, want ze kunnen in Nederland ook om het even welke linkse partij aanwijzen om hetzelfde punt te maken. Het probleem van links is namelijk dat "progressief" een valkuil heeft gegraven waar de pragmatiek in gedonderd is. Dan kan je wel een ontwijkend (en ingestudeerd) antwoord over minimumlonen geven op een vraag over de afstand tot je achterban. Maar daarmee komen ze echt niet terug, mevrouw.

Vast contract? Minimumloon? Voor WIE precies, PvdA?

4. "Ja maar iemand uit Friesland"

Zelfs De Volkskrant - toch niet de minst woke krant van Nederland - is het opgevallen dat de kieslijst wel heel erg om kleurtjes & komaf gaat. En met het non-antwoord "er staan ook mensen van onder de 100 van buiten de Grachtengordel op" kun je wel doen alsof het allemaal "prachtig" is, maar in werkelijk is het micromanagen op identitair niveau waarmee de partij alleen zichzelf het gevoel geeft dat ze iedereen aanspreken.

5. Bejaardenpartij + postmoderne retoriek = au

Oudere mensen. Hartstikke leuk. Weet je wat oudere mensen willen horen? Dat hun aow'tje en hun pensioen intact blijven, dat ze in hun eigen wijk hun moerstaal kunnen spreken en dat ze aansluitend goed verzorgd worden in hun bejaardentehuis. Horen ze dat bij de PvdA? Nee, want Lilianne Ploumen denkt dat heel vaak "minimumloon!" roepen de honing is waarmee je de campagneretoriek moet insmeren om jonge mensen te lokken. Lieve Lilianne. Struikel niet over je eigen hipheid, dat trekken je heupen niet meer.