Ja kom nou. Laat D66 twee maanden onderzoek doen (hele rapport: pdf) naar de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van prominent Frans van Drimmelen, hebben de onderzoekers degene die de beschuldigingen in eerste instantie uitte helemaal niet gesproken.

"De schrijver/schrijfster van het bericht heeft zich gedurende de looptijd van het onderzoek –ondanks openbare verzoeken daartoe –niet als zodanig kenbaar gemaakt bij de onderzoekers van BING. De vermeende ervaringen van deschrijver/schrijfster hebben wij daarom niet kunnen onderzoeken." De beschuldigingen worden ondertussen wel herkend binnen het geruchtencircuit in de partij : "tevens hebben drie personen die zich tot de onderzoekers van BING hebben gewend enkel aangegeven dat zij de informatie in het bericht op write.as herkennen, omdat zij geruchten zouden hebben gehoord".

Bovendien blijkt dat de politie heeft ingegrepen vanwege het gedrag van Van Drimmelen. "Er is wel sprake geweest van gesprekken met de politie, waaronder één gesprek met betrokkene, vanwege het zoeken van contact door betrokkene met de medewerker." En over het afscheid van Van Drimmelen als voorzitter van de Talentencommissie van D66 is het rapport nog vager: "Uit het onderzoek blijkt dat de partijtop destijds gesprekken over de situatie heeft gevoerd met de betrokken personen en dat tevens een deel van het Landelijk Bestuur van destijds op de hoogte was van de situatie en er onduidelijkheid en deels onvrede bestaat over de afhandeling binnen de partij. Leerpunten uit de onduidelijkheid omtrent de afhandeling nemen wij in algemene zin mee in onze aanbevelingen. Onze bevindingen en conclusies nemen wij op in een vertrouwelijke bijlage (met privacygevoelige informatie)aan onze opdrachtgever."

Maar uiteindelijk is de conclusie dan: "Op deze plaats volstaan wij daarom met een kernachtige conclusie. Uit het onderzoek zijn geen situaties van seksuele intimidatie en machtsmisbruik door betrokkene gebleken." Lekker kernachtig. Dat je iemand dusdanig stalkt dat de politie moet ingrijpen is normaal? Dat er onduidelijkheid en onvrede bestaat over hoe het bestuur """de situatie""" heeft afgehandeld is prima? En details moeten dan allemaal maar geheim worden gehouden?

Ondertussen hebben de onderzoekers wél kennis gemaakt met de D66-cultuur. Maar liefst negen (!) mensen hebben zich gemeld vanwege een eigen ervaring met "De onderlinge omgang tussen personen met een hogere positie binnen D66 (zowel landelijk als regionaal) en jonge vrouwenen mannen". "De gedragingen waarover is gesproken, hebben een uiteenlopend karakter en varieerden van het ontvangen van ongewenste WhatsAppberichten, het maken van ongepaste en seksistische/denigrerende opmerkingen dan wel een arm om de schouder geslagen krijgen bij of na een informele gelegenheid van D66 tot in één casus het herhaaldelijk vragen om seksueel contact."

En nu: vooruit!