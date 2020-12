Bij D'66 schuilen een heleboel witte onderbroeken onder de blauwe pakken. Althans, als je een stuk tekst moet geloven dat op internet is opgedoken over Frans van Drimmelen ("Klanten wil ik leren zich te bewegen in het maatschappelijke en politieke veld. Daarvoor reik ik ze, om in visserstermen te spreken, graag de hengel aan"), voormalig talentenscout & headhunter bij D66 en tevens volgens het relaas "Als macht sex is" ook een fervent vrouwenjager. Knip en plak:

"Het is algemeen bekend dat een aantal Tweede Kamerleden, oud-partijleiders en machtige strategen achter deze leiders, zich veelvuldig storten op stagiaires en vrouwen met ambitie binnen de partij. Ik heb zelf ervaring gehad met zo’n strateeg achter een partijleider: Frans van Drimmelen. Een bekende lobbyist met een eigen kantoor die groot bekend is het in Haagse en het Brusselse. Maar ook een grote vinger in de pap heeft in de partij D66. Hij bepaalt achter de schermen welke (vrouwelijke) kandidaten kans maken voor posities zoals partijvoorzitter, Tweede Kamerlid en Europees Parlementslid. De huidige nummer 3 van de kandidatenlijst, Hanneke van der Werf (inmiddels door de leden naar plek 9 gestemd - red.), partijvoorzitter Anne Marie Spierings en de voormalige nummer 5 van de Europese lijst, Emily van de Vijver, zijn allemaal naar voren geschoven en gesteund door Frans van Drimmelen. Met een van deze dames heeft meneer in kwestie zelfs een relatie gehad."

Jeetje. Van Pechtold kennen we de wilde verhalen (en het spoor van vernieling, penthouses en buitenechtelijke baby's) wel, evenals van Kees Vee met z'n ijsjes & stagemeisjes. Maar zij lijken dus niet de enigen die achter de organen van de dames aan zitten binnen de politieke organisatie waar men de 'sneak' in 'sneakers' stopt. En voordat we in een zucht en een wip een advocaat op ons afgestuurd krijgen: de bron met de beweringen is HIERRR te vinden (Mirror). Al schijnt de parlementaire pers dit ook allemaal al te weten - het zal weer eens niet.

De genoemde partijbureaudame die volgens het verhaal door Frans gestalkt werd, zou wel eens deze mevrouw geweest kunnen zijn. En Letty Demmers (partijvoorzitter D66 van oktober 2015 tot november 2018), die volgens het anonieme artikel samen met Alexander Pechtold van alles op de hoogte was maar niets deed, is tegenwoordig het ombudsmeldpunt voor grensoverschrijdend gedrag bij... de politie. (Pechtold stempelt tegenwoordig rijbewijzen bij het CBR.) Bonuskwoot: "Frans is een belangrijk adviseur van de nieuwe partijleider Sigrid Kaag. Zij is uiteraard op de hoogte van zijn onacceptabele gedrag jegens vrouwen in de partij."

Nou. Zou het echt waar zijn, of zijn dit allemaal hersenspinsels van Wassila? Want die slotzin klinkt heel dapper, maar zonder naam er onder weet de redactie van Beau niet wie ze moeten bellen voor de uitzending van vanavond: "Vandaar dat ik nu via deze weg mijn verhaal doe. Ik juich alle vrouwen toe om, met mij, hun verhaal te doen. Voor erkenning. Voor gerechtigheid. Voor de veiligheid van de volgende generatie."

