Weet je wat het toppunt van persvrijheid is? Moet je D66 vragen. Daar zitten toch wel een stel hoogopgeleiden die hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden, zou je denken. U dacht dat bij persvrijheid misschien aan vrije nieuwsgaring en toegang voor de pers bij belangrijke gebeurtenissen. Think again. Persvrijheid is gezapige middle of the road rock voor geriatrisch uitgedaagden uitgestreken over een dag of vier op de radio. Van gemeenschapsgeld! Mét reclame. Logisch toch?