We weten het, zo er op dit weblog al PvdA-stemmers komen, dan zijn het de teleurgestelden, afgehaakten en afvalligen. Het is ook niet onze club. Want wat ooit de voorhoede van de Werkende Man was, is verworden tot een zelfdienende cirkel van oudlinkse elite in grote grachtenpanden die elkaar intern de baantjes toeschuiven terwijl ze naar buiten toe allemaal policor of naargeestig woke dingen roepen, omdat ze vingerwijzende verwijten verwarren met linkse idealen. Bijna iedereen afgehaakt, single digits in de peilings. Eigen schuld.

MAAR! Dit campagneseizoen prijkt er één naam op de kandidatenlijst van de rozenpartij waar wij onze blauw/gele GeenPeil-hand voor in het democratische vuur steken. De nummer 25, Alptekin Akdogan. Een jongen van de straat in Utrecht, die het leven van onderop heeft meegemaakt maar boven zijn achtergrond uitsteeg, een dienstbaar beroep ging uitoefenen, via de taxibaan naar de spoorbaan, zich daarbinnen omhoog werkte van controleur en veiligheidsman tot lid van de ondernemingsraad bij de Nederlandse Spoorwegen, een bedrijfstak waar tienduizenden machinisten, conducteurs, stationsmedewerkers, schoonmakers en beveiligingsmensen dagelijks de reisbewegingen van miljoenen mensen verzorgen om dit land draaiende te kunnen houden. En daar is Alptekin Akdogan er eentje van.

Alptekin was GeenPeil-strijder van het eerste uur bij het referendum. Onvermoeibaar maar altijd ontspannen. Spreekt alle talen van het sociale verkeer, van de allochtone jongere tot de oude van dagen. In de referendumtijd vormde hij een gouden duo met Niels de Swart (vzmh) om meer macht naar de burger op de begane grond te krijgen. Alpi vertegenwoordigt een stukje vaderlandse ruggengraat en is het levende bewijs dat er nog een hartslag zit in de sociaaldemocratie. Eentje van kansen voor iedereen en inspraak voor allen. Aan die paar reaguurders voor wie de PvdA toch nog een optie is bij TK2021, willen we dus even bindend stemadvies meegeven: Stem nummer 25. Stem Alpi. Want er zou geen mooiere pollfuck zijn dan om onze ouwe strijdmakker met voorkeursstemmen in de Kamer te krijgen.