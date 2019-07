Hier volgt een enigszins afwijkend bericht van algemene kennisgeving.

We willen graag (en moeten helaas) even stil staan bij het overlijden van Niels de Swart, ons goed bekend als actief en zeer betrokken GeenPeil-vrijwilliger. Hij overleed op 20 juli aan een hartstilstand tijdens een vakantie in Vietnam.

Niels was een hardwerkende, toegewijde vrijwilliger die altijd méér deed dan hem gevraagd werd. Niet omdat hij wilde plezieren, maar omdat hij overtuigd was van het belang van meer (directe) inspraak in onze Nederlandse democratie, en die van de EU. Hij was een Gouden GeenPeiler bij het Oekraïne-referendum. Niet alleen omdat we dat titeltje gaven om een niksige term als "regiocoördinator" te vermijden, hij was het ook echt: met veel toewijding, energie en een engelengeduld bij chagrijnige reacties.

Vooral met Alptekin Akdogan vormde hij een lekker tag team, met een onderlinge chemie die hen beiden motiveerde tot een sportieve tweestrijd wie de meeste mensen kon bereiken met de oproep om te gaan stemmen bij het referendum van 6 april 2016. Samen reden ze het hele land door om mensen vanaf centrale punten van flyers en promomateriaal te voorzien.

In eigen stad pareerde de Amsterdammer de "agressieve grachtengordeltijgers" die ons referendum maar niks vonden, en ook ver buiten de Ring knoopte hij zonder versagen gesprek na gesprek aan om mensen te bewegen om te gaan stemmen op 6 april. “Het gaat mij puur om de democratie, ik vind het belangrijk dat dit referendum slaagt", zei hij destijds tegen een verslaggever van NRC. "Ik vind dat gewone burgers wel wat meer inspraak mogen hebben."

Vanuit die overtuiging was hij een enorme hulp voor ons, en vanuit zijn karakter was hij ook nog eens een ontzettend fijne vent om mee samen te werken: opgewekt, constructief en met de klassieke Amsterdamse humor en branie van een doorzetter.

Het vervult ons dan ook van verdriet dat hij zo jong uit het leven is genomen - it’s always the good that die young. Niels laat een vrouw en twee jonge dochtertjes achter. Vanaf deze plek willen we zijn gezin, familie en vrienden veel sterkte wensen.