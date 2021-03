Mensen mensen mensen. Moetkijk bindende terugkijktip en op voorhand een daverend APPLAUS voor Nieuwsuur dat in verkiezings- en campagnetijd gewoon een politicus op de pijnbank legt en doorzaagt, in plaats van dat trieste gekleuter met co-presentatoren wat alleen maar clownerie in de hand werkt. Lijdend voorwerp in Nieuwsuur was Jesse Klaver (-5 in de peilingen, dus bijna 0 zetels), die om op zijn gemak te geraken eerst nog even wat van zijn gebruikelijke platitudes over Kennedy mocht uitboeren, maar daarna, door een messcherpe presentator en door messcherpe gasten, keihard werd afgerekend op zijn laffe gehaas. Eerst al over zijn opportunistische en populistische gewauwel over het coronabeleid, maar daarna werd het pas echt fokking geweldig. Op de NPO. Ónze NPO.

In de studio een 'kritische kiezer', een mijnheer met de naam Egid Helbest, sinds de jaren 80 in Nederland en GroenLinks-stemmer. Heeft grote zorgen over de politieke islam ('ik weet wat de politieke islam is'), doelend op de mevrouw op nummer negen, de wolf in wolfskleren. Kauthar. Maar eerst een vraag over GroenLinks' strijd tegen het boerkaverbod. U kent het verhaal wel: bij GroenLinks zitten allemaal zelfbenoemde feministen die zichzelf ferme dreunen op de schouder geven terwijl ze zich laten afschepen met een entree via de zij-ingang, omdat ze niet zo goed snappen dat die arme vrouwen gevangen zitten in het web van de conservatieve en patriarchale islam - want anders klappen van broer & neef. En die Klaver, die is zelf ook zo oost-islamitisch blind als een witte haai.

Vaak slaat zo'n gesprek dan dood, maar plots horen we het echt, uit de mond van presentator Jeroen Wollahs: waarom zou een progressieve partij als GroenLinks eigenlijk zoiets onprogressiefs en onderdrukkends als een boerka steunen? Klaver: "Of je dat wil dragen of niet, dat is je eigen keuze." Nee, dat wordt opgelegd door mannen. Klaver: "Als dat zo is, dan sta ik naast die vrouwen." Klaver. Klok. Klepel.

Vervolgens komt de kalief op #9 aan de beurt en we zullen niet te veel verklappen dus schrijven we het maar helemaal uit.

Wol: "Kunt u voor eens en voor altijd duidelijk maken. Is FEMYSO wat u betreft nou wel of niet gelieerd aan de Moslimbroederschap?"

Jesse: "Blabla Kauth.."

Wol: "Mijn vraag was: is die organisatie nou wel of niet verbonden aan de Moslimbroederschap?"

Jesse: "Wat wat ik eheheh wat ik wat ik heb gedaan kijk er zijn allerlei berichten dats dat er dat dat zou zijn of dat dat niet zou zijn nou onze informatie is dat niet het geval (haha DUDE, red.). Wat voor mij belangrijk..."

Wol: "(...) Dat is dan toch opmerkelijk, want heel veel onafhankelijke experts, onafhankelijke journalisten, ook uit ons onderzoek blijkt dat, maar ook de Duitse inlichtingendienst (...) die heeft gezegd FEMYSO is gelieerd aan de Moslimbroederschap. Waarom zegt u dan als een van de weinigen dat dat niet zo is?"

Jesse: "Dat was dat is de informatie die wij heb.. u noemt Kauthar wel degelijk blabla een goed Kamerlid!!"

Zo gaat het dus altijd. Laat iemand die zich in de materie heeft verdiept door de gladde praatjes heen prikken en dan blijkt dat het verhaal aan ALLE kanten rammelt. Dan draait Klaver om de hete brij heen en de enige counter, naast die doodvermoeiende wedervragen de hele tijd, is de Godwin van GroenLinks: een jij-bak op de man. Nou mensen. U moet zelf maar gewoon verder kijken hoe het biodynamische natuurwatertje van Klaver nog doder sloeg dan de pils van Ad Melkert, het kan HIER, want even nadat Klaver zich veilig waande onder het homofobe hoofddoekje van Kauthar gooide de vlijmscherpe Fenna Swart hem samen met een Amsterdamse GroenLinks-wethouder 'die echt helemaal is doorgeslagen' (hoi Marieke) en een boel gekapte bomen in de verbrandingsoven van een biomassacentrale. Dat was het definitieve einde. GroenLinks 1990 - 2021.

Biomassaboekhoudbelazerij