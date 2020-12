Dat kan beter Van R.

Inleiding: Wikiwijsheid over George Steiner (Joodse komaf); cultuurcriticus.

Steiner was somber over de toekomst van (een verenigd) Europa. Als keerpunt zag hij het onvermogen van Europa om de Kosovo-oorlog te beëindigen en het beroep dat Europa op de Verenigde Staten deed om het conflict op te lossen. Daarmee viel de droom van Europese eenheid in duigen. Als Europese uitdaging voor het heden zag hij het zoeken naar mogelijkheden dat etnisch/culturele groepen vreedzaam naast elkaar kunnen samenleven, zonder culturele assimilatie.

Steiner vond dat de jeugd in Europa er nog nooit zo slecht voorstond als nu. Los van het werk dat ze doen, hebben ze geen enkele ideologieën of droom voor de toekomst. "Als je geen misstappen maakt in je jeugd, ben je voor de rest van je leven verloren. Vroeger had je stromingen als het marxisme, het fascisme of het zionisme. Het waren allemaal stromingen, waarbij je kon aansluiten en daardoor als mens kon groeien. Dit soort van betrokkenheid ontbreekt bij de jeugd. Zij zijn alleen uit op entertainment of bezig zijn op sociale media.

Over zijn tweede vaderland Engeland: "Engeland had, kort na de oorlog, een moeizame relatie met de verschrikkingen van de Holocaust. De mythologie van dit land bestond uit de Blitz, Duinkerke en de Battle of Britain.

Aanvulling: Steiner verbaasde zich over de wijze waarop Israel optrad in de regio. Hij wees op gebrekkig historisch besef. Daar heeft hij een punt. Ik had daar ook kunnen staan (fuck Israel, fuck Palestina, doe normaal). Maar ik ben geen activist. Ook geen politicus. Ik ben vergroeid met het entertainment. Steiner zou trots zijn op KB.