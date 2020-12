Wij hebben je in ieder geval nooit een "MoSliMinFiltrAnt" genoemd, zoals dat nu trots in je Twitterbio staat. Het is ongetwijfeld wel op Twitter en zelfs hier in de comments gebeurd.

Wat we wel hebben gedaan is belichten dat je na twee eerdere bestuursfuncties in 2016 en 2017 nu vice-voorzitter was van FEMYSO. Ongeacht hoezeer FEMYSO zelf ook afstand neemt van de moslimbroederschap - die ontkenning is trouwens volstrekt in lijn met de gedocumenteerd methode van ontkenning door andere moslimbroederschap affiliates - het volstaat niet. De frase "waar banden mee zouden zijn" is je reinste gaslighting.

De moslimbroederschap noemde FEMYSO in januari 2020 zelf nog "een van hun belangrijkste gespecialiseerde instituties", en in 2004 als een van hun zes "centrale organisaties". Daarbij wezen we op talloze academische onderzoeken, overheidsrapporten en getuigenissen van ex-moslimbroederschapsleden die dit bevestigen. De moslimbroederschap heeft dus niet, zoals M dat zei, "ook ergens contacten heeft met bijvoorbeeld de moslimbroederschap", de organisatie is opgericht door de moslimbroederschap zelf en is nog steeds een moslimbroederschap-orgaan.

Dat je daar "nooit iets van gemerkt" blijft, zeker als dochter van de oprichter van de Nederlandse moslimbroederschap, ongeloofwaardig. En dat je tijdens een webinar op 16 september 2020 nog de warme banden bezong tussen FEMYSO en unaniem erkende Britse moslimbroederschap-studententak FOSIS, maakt het ook allemaal niet geloofwaardiger.

Ja, dat was de workshop op deze foto. En fair enough, dit is een toereikende verklaring en we geloven je.

Echter, dat je hier zelf ook gescheiden zit in het publiek (rij 2, extreem rechts) op een evenement georganiseerd door de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam waar je destijds zelf nog commissielid was, tijdens het luisteren naar een lezing van vooraanstaande Amerikaanse moslimbroederschapslid dr. Altaf Husain, is dan wel weer jammer. Maar goed.

Die vermeende stukken hebben wij geschreven noch elders gelezen. Een google search op "Kauthar tegen abortus" levert niets op, "Kauthar anti tegen lhbt rechten" ook niet. Op "Kauthar tegen democratie antidemocratisch" vonden we alleen dit NIW-stuk over FvD's en GroenLinks' flirt met 'anti-democratisch gedachtegoed'.

Nou, laten wij van mode-weblog GeenStijl ten eerste zeggen dat we je kledingstijl juist erg tof vinden.

Maar over bovenstaande tweet: zou je die opmerkingen ook krijgen als er geen enkele vermoedens van banden met de moslimbroederschap waren? Wij vermoeden dus van niet, al weten we het ook weer niet zeker.

Ja, nog even over die onderstaande foto dus. Dat is dus deze onverlaat Shaykh Abdullah Hakim Quick, die vindt dat "The Islamic position on homosexuality is 'death'". "Jews and infidels are filth". "Jews are filth and gay people are sick."

Die foto is van 23 december 2015 (mirror), genomen op een symposium van Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA). In dat jaar was Kauthar zelf dus commissielid bij ISA (wat niet gelijkstaat aan bestuurslid).

We weten niet van welke van de 5 commissies Kauthar lid was, maar 1 van de commissies is de evenementen-commissie, en die was waarschijnlijk betrokken bij het uitnodigen van Hakim Quick.

Enfin, ISA is inmiddels ook boos op Jesse Klaver wegens het slachtofferen van conservatieve moslims. Eind goed, al goed.