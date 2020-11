Het is GroenLinks-zusterorganisatie FEMYSO - de Europese jeugdtak van de moslimbroederschap - die reageert op de aantijging de Europese jeugdtak van de moslimbroederschap te zijn. En het is zelfs voor islamitische begrippen een uitzonderlijk slap jankverhaal. "Het Forum van Europese Moslim Jongeren en Studenten Organisaties (FEMYSO) is diep teleurgesteld in de demoniserende berichtgeving over FEMYSO, die momenteel circuleert in Nederlandse media." Makkers, huil ons een rivier.

We gaan verder: "Het citeren en aanhalen van onterechte beweringen die in het verleden zijn gedaan, met als enig doel het destabiliseren van de organisatie, (...) Deze voortdurende aanval op FEMYSO en haar lidverenigingen is geïnitieerd vanuit het extreemrechtse spectrum en creëert een onjuist narratief over inspanningen van moslims in de bredere samenleving. Deze geluiden zijn helaas onterecht overgenomen door verschillende nieuwsorganisaties, zonder FEMYSO te benaderen om de ruimte te geven om deze onwaarheden te disputeren. (...) We zijn enorm ontsteld dat een nieuwe generatie van jongeren met een minderheidsachtergrond die meedoen met het democratisch proces, wordt aangevallen enkel op basis van hun religie of positie in de maatschappij."

Als je talloze rapporten (hier en hier) van Europese ministeries, veiligheidsdiensten, universiteiten, ex-Moslimbroederschapleden en de Moslimbroederschap ZELF, nonchalant afdoet als "onterechte beweringen" en denkt dat de kous daarmee af is. Ben je dan echt heel erg dom, of hanteer bewust een kracht-boven-debat-geörienteerde taalvorm die feiten ondergeschikt maakt aan tribale loyaliteiten en agenda's?

Hey, een SMOKING GUN UIT 2020

In ander nieuws dropte Carel Brendel vandaag een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat moslimbroederschap-koepelorganisatie Council of European Muslims (CEM) FEMYSO afgelopen 31 januari 2020 ZELF nog hun eigen instituut noemde - inderdaad, net als in 2004. Brendel liet een Arabisch-talige info-pagina op CEMs Facebookpagina vertalen door een beëdigde Arabische vertaler. De betreffende tekst is van de info-pagina is op Facebook verdwenen, maar is hier te zien als PDF.

Over FEMYSO stond er het volgende: After appreciated efforts of coordination and communication for five years, the “Federation of Islamic Organizations in Europe” (with this name at the time) was established [nu CEM, red.), as it was officially registered in November 1989, and with the establishment the features of the idea of gradual settlement [inburgering, red.] started to become clear to the leaders of Islamic action, whether at the central level or in European countries. And with it emerged the challenge of the European identity of Muslims in Europe. After the establishment, these leaderships were actively seeking to formulate the directions, policies and goals from which to serve their vision of European Islam and direct various efforts and energies to consolidate this idea and spread it among Muslims in Europe in general and among those working in Islamic institutions and to define it at all levels.

The idea of specialization emerged as a working tool and a necessary and effective approach to achieving the goal of settlement, so the contribution and initiative was to establish a group of specialized institutions, the most important of which are: the European Institute for Human Sciences (1990), then the Federation of European Institutes for Islamic and Human Sciences (2007), and the Forum of European Muslim Youth and Student Organizations (1996, [FEMYSO, red.]), The European Council for Fatwa and Research (1997), Europe Trust (1997), the European Forum Of Muslim Women (2006), the European Assembly of Muslim Imams and Spiritual Guides (2008), which in 2019 became the European Council of Imams…”

Maar uiteraard is FEMYSO geen jeugdtak van de moslimbroederschap, want dat zeggen ze nu eenmaal zelf (volstrekt in lijn met de breeduit gedocumenteerde moslimbroederschaps-ontkenningmethode). En heeft Kauthar niets met het gedachtegoed.