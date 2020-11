De enige aantijgingen tegen Kauthar waren dat 1) FEMYSO in tegenstelling tot wat zijzelf en FEMYSO beweerden wel degelijk de Europese jeugdtak van de moslimbroederschap is. En 2) dat het maar beperkt geloofwaardig is dat ze na 3 FEMYSO-bestuursfuncties, haar huidige vice-voorzitterschap en herhaalde deelname aan evenementen van de Britse moslimbroeder-studententak FOSIS, "niets heeft met het gedachtegoed" van de moslimbroederschap. Dat ze daar bovenop ook de dochter is van de oprichter van de Nederlandse moslimbroederschap, sterkte die twijfel.

Maar goed, vandaag spreekt ze dus weer voor het eerst in 11 dagen. In het interview met Trouw valt een ding meteen op. Ze heeft haar oorspronkelijke verdediging, namelijk dat FEMYSO expliciet niets met de moslimbroederschap te maken heeft, laten varen:

"Ik sta zelf voor radicale gelijkwaardigheid. Het maakt mij niet uit wat iemands gender, seksuele geaardheid of kleur is. Ik heb zelf ook nooit iets gemerkt van enige verbondenheid met de Moslimbroederschap. Ik wil ook niets te maken hebben met dat ­gedachtengoed. (...) Nogmaals, ik ben dit nooit in mijn werk tegengekomen. Binnen ­Femyso zitten allemaal verschillende moslims met verschillende opvattingen, maar als we vergaderen, hebben we echt niet de hele dag theologische discussies. Het is ook niet zo dat wij als bestuur van Femyso het gedachtengoed onderschrijven van alle organisaties die onder ons vallen. Het is andersom. Zij moeten onderschrijven waar Femyso voor staat. Wat ons bindt, is dat we moslims zijn en mee willen doen in het democratische proces."

Over die lezing voor een groep waar mannen en vrouwen gescheiden zaten lijkt ze vrij helder stelling te nemen. "(...) Maar hoe Milli Görüs bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseert, mannen en vrouwen apart, dat vind ik niks. (...) Ik was daar namens Femyso en het ging over teambuilding. Ik heb mijn presentatie gegeven, het was leuk en daarna ben ik weer naar huis gegaan. (...) Kijk, het is belangrijk dat zo’n organisatie binnen de grenzen van de wet opereert. Als ik daar te gast ben, respecteer ik hun regels. Dat doe ik ook als ik een kerk bezoek. Dat betekent niet dat ik het altijd overal mee eens ben."

Ook de rest leest als een kundig geregisseerd interview, afgenomen op verzoek van GroenLinks zelf, zondag gisterochtend op het partijbureau in Utrecht.

Al dat ons rest is zelf bepalen of we Kauthar op haar woord geloven. Maar het blijft opmerkelijk dat ze tijdens haar wandeling door het bos nooit heeft gemerkt dat er bomen stonden.