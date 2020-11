Wij gingen er op 15 november vanuit dat Kauthars tekst in het GroenLinks-nieuwsbericht een kopie was van haar tweet op 12 november. Vandaag pas kwamen we er door dit uitstekende stuk in de NRC achter dat we iets over het hoofd hadden gezien. In de bovenstaande tekst zegt Kauthar: "Voor eens en voor altijd: ik ben geen lid van de moslimbroederschap en heb niets met hun gedachtegoed. " In de onderstaande tweet ontkent ze alleen haar formele lidmaatschap van een organisatie waarin formeel lidmaatschap in eerste instantie al niet echt bestaat.

Hoe geloofwaardig?

En nu rijst bij de vraag: hoe geloofwaardig is het dat Kauthar "niets heeft met het gedachtegoed" van de Moslimbroederschap? FEMYSO is volgens talloze rapporten (hier en hier) van Europese ministeries, veiligheidsdiensten, universiteiten, ex-Moslimbroederschapleden en de Moslimbroederschap ZELF, is FEMYSO de Europese jeugdtak van de Moslimbroederschap.

Ze draait al jaren mee in het Moslimbroeder-circuit

Kauthar had in 2016 en 2017 bestuursfuncties bij FEMYSO en is momenteel nog tot 1 december vice-voorzitter en Head of Member Organisation Relations van FEMYSO. Ze nam door de jaren heen deel aan meerde conferenties van de Britse unaniem erkende Moslimbroeder-studententak FOSIS. Ze sprak twee maanden geleden in een webinar nog lovend over de warme banden tussen FEMYSO en FOSIS: "There is this history with FEMYSO as well. (...) There are nice and strong relationships between FEMYSO and FOSIS. (...) I know FOSIS is way older, so in that sense you are a big sister or brother." Ze gaf lezingen in hetzelfde circuit, en dan is haar vader ook nog eens de mede-oprichter van de Moslimbroederschap in Nederland.

Dat laatste kan ze natuurlijk niets aan doen en hoeft naar de letter ook niets te betekenen. Maar in het licht van haar jarenlange actieve deelname in het Moslimbroeder-circuit, jongens, kom op.

Wij vermoeden dat Kauthar zwijgt omdat haar islamitische achterban/familie haar de distantiëring van de Moslimbroederschap kwalijk neemt

Nou, ja, dit dus. Want misschien is Kauthar wel helemaal niet zo vrij om zomaar luidkeels te verkondigen dat ze "niets heeft met het gedachtegoed". Laten we niet vergeten in 2010 bijvoorbeeld een ex-lid van de Britse Moslimbroederschap (waar bovenstaande FOSIS de studententak van is) na uittreding met de dood bedreigd werd. Kortom, grote kans dat Kauthar nu intern wordt beticht van een 'gebrek aan fractiediscipline', om het even in parlementaire taal te houden.

Gaat Jesse haar tot 17 maart van de pers beschermen?

Maar, Jesse, wat is nu je plan dan? Je weet in je hart heus wel dat het een vergissing was een zittend FEMYSO-vice-voorzitter op een extreem verkiesbare plaats te zetten. En het was geen toeval dat Kauthars meest prominente functie, in eerste instantie niet op haar kandidatenpagina vermeld stond.

Ze krijgt het allemaal niet uitgelegd, en dat is niet eens haar schuld. Wees genadig, en cut here loose.

De tweet (die niet spreekt over het gedachtegoed)

Algehele radiostilte bij GroenLinks dus, ook intern

Meindert is er klaar mee

Afshin denkt er het zijne van