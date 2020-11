Dossier hier, al houden we het in dit topic even simpel. In het bovenstaande fragment (hele filmpje hier) uit een webinar op 16 september 2020, spreekt Kauthar als FEMYSO vice-president en Head of Member Organisation Relations leden van de Britse Federation of Student Islamic Societies (FOSIS) toe.

Van FOSIS is het echt, maar dan ook écht, boven elke twijfel verheven dat het de Britse studententak van de Moslimbroederschap is. Oxford, Clingendael, Centre for Social Cohesion, The Times, Steven Merley en natuurlijk Lorenzo Vidino zijn unaniem: FOSIS = Muslim Brotherhood. Maar omdat GeenStijl het onredelijke midden is, en we Kauthar dus wel gewoon een sympathieke en kundige meid vinden, linken we toch ook even naar dit artikel dat de banden tussen FOSIS en de Moslimbroederschap nuanceert (maar niet ontkent).

Enfin, over die FOSIS zegt Kauthar - wier verweer is dat FEMYSO niets met de Moslimbroederschap te maken heeft - in het bovenstaande filmpje het volgende:

"FEMYSO consists of our member organisations across the whole of Europe, and FOSIS is one of those. (...) Then there is this history with FEMYSO as well. (...) There are nice and strong relationships between FEMYSO and FOSIS, and based on that we can do beautiful things in Europe. (...) I know FOSIS is way older, so in that sense you are a big sister or brother."

En gaat over tot de orde van de dag.

De dondersteen