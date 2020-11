Gister zetten we de controverse van afgelopen week hier even overzichtelijk onder elkaar. En vandaag gaan we vrolijk verder. Jesse Klaver reageerde bovenstaand langs de lijn dat hij FEMYSO niet verdedigt en geen uitspraken doet over de aantijging dat FEMYSO de jeugdtak van de Europese Moslimbroederschap is. Wel verdedigt hij Kauthar door te benadrukken dat ze een "hele progressieve, jonge vrouw is, die voor GroenLinks op de lijst staat".



En hier begint het dus te wrijven, want het sociale gedachtegoed van de Moslimbroederschap en GroenLinks is in essentie onverenigbaar. Zoals Ruud Koopmans opmerkt: betekent dit nu dat Kauthar na een opvoeding door haar vader en oprichter van de Moslimbroederschap in Nederland Mostapha Bouchallikht, twee FEMYSO-bestuursfuncties in 2016, 2017 en haar huidge (!) FEMYSO-bestuursfunctie/vice-voorzitterschap het gedachtegoed van de Moslimbroederschap helemaal niet onderschrijft? Of betekent het dat ze het sociale gedachtegoed van GroenLinks eigenlijk niet onderschrijft?

Complex, maar de vraag moet gesteld

Tegelijkertijd is het natuurlijk belangrijk oog te houden voor de complexiteit van individuen. Het is echt niet uitgesloten dat Kauthar zelf langs orthodoxe islamitische voorschriften wil leven, maar anderen een GroenLinks-doctrine toewenst en bovendien gewoon volledig achter de GroenLinks-klimaatlijn staat (wat sowieso het geval is). Maar toch mag, en moet de vraag gesteld worden. Ze gaf immers vorig jaar nog een lezing waarbij mannen en vrouwen vroom gescheiden zaten. En dan kan Jesse zeggen "Ik kijk naar wat zij heeft gedaan voor de emancipatie en dan zie ik iemand die die progressieve idealen deelt," en dat is misschien zo. Maar we zien ook andere dingen.

Ook is het de moeite waard af te vragen hoe vrij het Kauthar eigenlijk staat om haar geloof desgewenst wat minder serieus te nemen (of zelfs te verlaten, al voelt die wens wel heel onwaarschijnlijk).

Maar goed, Jesse. Dit probleem gaat niet weg voor de verkiezingen op 17 maart. En het beperkt zich allang niet meer tot "rechtse bloggers en twitteraars", zoals eerst door GroenLinks voorgehouden werd. @Kauthar zelf zwijgt al zes dagen, en hoe langer dit aanhoudt, hoe meer mensen zich af gaan vragen waarom het blijkbaar zo moeilijk voor haar is een eigen coherente reactie te geven. En steeds meer mensen zullen geneigd zijn te denken dat dit komt omdat het haar inderdaad aan ideologische coherentie ontbreekt.

Anti-IS-schrijfster Brenda Stoter van Twitter gepest

En dan hebben we het wel over rechtse twitteraars, maar op links zijn het ook geen lieverdjes en dan vooral zeloot Sybren Kooistra niet. Want die hebben Jezidi-kampioen Brenda Stoter van Twitter gepest omdat ze het met Carel Brendel eens durfde te zijn.

Omstreden Islamitisch Kenniscentrum NOS

De NOS-redactie had het gister ook flink druk met de "omstreden kandidaat" trouwens. Ten eerste werd hedenochtend om 10:14 het woord "omstreden" uit de kop gehaald die sinds gisteravond 19:43 online stond. Gelukkig hebben we de tweet nog.

Ten tweede werd de Moslimbroederschap eerste instantie (uiteraard) beschreven als een beweging die "streeft naar een democratische samenleving gebaseerd op islamitische principes." Die islamitische principes zijn natuurlijk de sharia, die helemaal niet verenigbaar is met democratie. In een update werd de beweging vervolgens omschreven als "streeft naar een islamitische samenleving gebaseerd op de sharia". ECHTER. Kort daarna werd "sharia" uit de tekst gehaald en veranderde het in "een samenleving gebaseerd op islamitische principes". Monumentale h/t aan Esther Willemsen (pseudoniem) voor deze minutieuze oplettendheid.

Enfin, wordt vervolgd.

