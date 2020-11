Jesse's verweer samengevat: hij verdedigt FEMYSO niet en doet ook geen uitspraak over de aantijging dat FEMYSO de jeugdtak van de Europese Moslimbroederschap is. Maar Kauthar verdedigt hij wel, en volgens hem weerspreken haar jaren in FEMYSO's bestuursfuncties en dat ze de dochter is van de oprichter van de Nederlandse Moslimbroederschap, haar compatibiliteit met GroenLinks geen moment.

Nou, dat was ons het GroenLinks-Moslimbroeder-weekje wel. Dus we zetten de saga hier voor het overzicht nog even onder elkaar.



- Op haar kandidatenpagina verzwijgt GroenLinks Kauthars bestuursfuncties bij het Forum of European Muslim Youth and Student Organisations (FEMYSO), de organisatie die volgens alle deskundigen én de Moslimbroederschap zelf de jeugdtak van de Europese Moslimbroederschap is.

- Kauthar reageerde later diezelfde dag nog met: "Ik hoor niet bij de Moslimbroederschap of wat dan ook. Ik zit bij GroenLinks. En ik ben ontzettend trots op mijn voordracht voor plek 9 van de kamerlijst. FEMYSO heeft deze valse beschuldigingen al vaker naar de prullenbak verwezen." en verwees naar deze holle ontkenning van affiliatie met de Moslimbroederschap op de FEMYSO-website.



- De volgende dag zette GS systematisch uiteen volgens wie en waarom FEMYSO wel dégelijk de jeugdtak van de Europese Moslimbroederschap is. Later die avond reageerde Jesse Klaver op nóg hollere wijze: "Mijn boodschap aan Kauthar en aan alle andere jongeren van Nederland: wees niet bang, je staat er niet alleen voor. We’ve got your back!". In werkelijk niets ging hij inhoudelijk in op de kwestie.

- De dag daarna eiste GS een inhoudelijk reactie van Jesse en GroenLinks. Die verscheen zeer mager in deze bewoordingen: "Haar bestuursfunctie bij FEMYSO was bekend bij de kandidatencommissie van GroenLinks en staat ook gewoon op haar cv en website. Het gaat hier niet om de jongerenorganisatie van de moslimbroederschap zoals wordt beweerd, maar een koepelorganisatie van allerlei verschillende nationale studenten/jongeren moslimorganisaties in Europa, die subsidie ontvangt van de EU en gesprekspartner is van de Europese Commissie." Ook hier werd niet inhoudelijk ingegaan op de de veelheid aan bevindingen die aantonen dat FEMYSO wel de Europese jeugdtak van de Moslimbroederschap is.

- Weer een dag later verscheen het nieuws dat Kauthar de dochter is van Nederlands Moslimbroederschap-kopstuk Mostapha Bouchallikht (lezenswaardig profiel hier). Haar vader was de oprichter van het eerste (inmiddels ontbonden) Liga van de Islamitische Gemeenschap, de eerste Nederlandse Moslimbroederschap-koepelorganisatie.

- En ja, toen rees bij ons de vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat Kauthar als 'dochter van', na meerdere FEMYSO-bestuursfuncties in 2016, 2017 en een nieuwe vanaf 2019 als notabene "Head of Member Organisation Relations" niet op de hoogte is van FEMYSO's eigen achtergrond én niet weet dat 24 van de 33 bij FEMYSO aangesloten organisaties (waar zij vanuit haar functie contact mee onderhoudt) aan Moslimbroederschap-koepelorganisatie Council of European Muslims gelieerd zijn?

Het is toch wel heel onwaarschijnlijk allemaal hè.