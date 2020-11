Nou, daar was gister GroenLinks' """inhoudelijke""" reactie die GS afdwong: "Haar bestuursfunctie bij FEMYSO was bekend bij de kandidatencommissie van GroenLinks en staat ook gewoon op haar cv en website. Het gaat hier niet om de jongerenorganisatie van de moslimbroederschap zoals wordt beweerd, maar een koepelorganisatie van allerlei verschillende nationale studenten/jongeren moslimorganisaties in Europa, die subsidie ontvangt van de EU en gesprekspartner is van de Europese Commissie."

Ja, we snappen dat het makkelijk is om gewoon letterlijk de weerlegging van de verdachte organisatie in kwestie te kopiëren, maar zo werkt het gewoon niet. Want volgens de Moslimbroederschap zelf, Duitse ministeries en veiligheidsdiensten, George Washington University én autoriteit op het gebied van alles Chris Aalberts, is FEMYSO wél de jeugdtak van de Moslimbroederschap. Op die bevindingen zullen we blijven hameren, zie ze hier uitgebreid onder elkaar met bronvermelding en al.

Een soort familiebedrijf?

Maar vandaag dook er dus een nieuwtje op. The Global Influence Operation Report (about) is de outlet van analist Steven Merley, de auteur van dat grondleggende onderzoek naar de Europese Moslimbroederschap uit 2008 (PDF). Zij berichten dat:

"The GIOR has discovered that in addition to her leadership position in FEMYSO, Kauthar Bouchallikht is likely the daughter of Mostapha Bouchallikht, one of the most important leaders of the Muslim Brotherhood in the Netherlands. The Dutch trade register indicates that her Amsterdam address is the same address used to register a Dutch foundation where Mostapha Bouchallikht serves as Chairman. (...) Based on their respective ages, the most likely conclusion is that Kauthar Bouchallikht is the daughter of Mostapha Bouchallikht, a relationship confirmed by other sources in the Netherlands.

She therefore joins a long list of other children of Global Muslim Brotherhood leaders who became officers of FEMYSO, including: Intissar Kherigi (daughter of Tunisian Muslim Brotherhood leader Rachid Ghanouchi), Youssef Himmat (believed to be the son of German Muslim Brotherhood leader Ghaleb Ali Himmat), Hajar Al Kaddo (daughter of Irish Muslim Brotherhood leader Nooh Al Kaddo), Fatima Hawala (daughter of Irish Muslim Brotherhood leader Hussein Hawala)."

Kortom, kinderen van MB'ers in MB-organisaties neerzetten is een soort familietraditie. Het is belangrijk op te merken dat @Mostapha Bouchallikht vanaf 1999 tot 2016 directeur was van Islamic Relief Nederland, en dat die organisatie nooit negatief opgevallen is. Maar het is natuurlijk wel écht een bonafide Moslimbroederschap-orgaan, en diens koepelorganisatie Islamic Relief Worldwide is een bepaald controversiëlere organisatie. Ook was Mostapha Bouchallikht in 1996 mede-oprichter van de eerste Nederlandse Moslimbroederschap-koepelorganisatie (PDF) Liga Van De Islamitische Gemeenschap.

Maar goed, hier bovenop komt de volgende vraag. Hoe waarschijnlijk is het dat Kauthar als 'dochter van', na meerdere FEMYSO-bestuursfuncties in 2016, 2017 en een nieuwe vanaf 2019 als notabene "Head of Member Organisation Relations" niet op de hoogte is van FEMYSO's eigen achtergrond én niet weet dat 24 van de 33 bij FEMYSO aangesloten organisaties (waar zij vanuit haar functie contact mee onderhoudt) aan Moslimbroederschap-koepelorganisatie Council of European Muslims gelieerd zijn?

Het begint toch wel onwaarschijnlijk te voelen allemaal.

Mostapha Bouchallikht mede-oprichter eerste NL MB-koepel-organisatie