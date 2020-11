Dat erkent Kauthar zelf immers impliciet ook door zo expliciet te ontkennen dat Forum Of European Muslim Youth And Student Organisations (FEMYSO) aan de Moslimbroederschap-koepelorganisatie Council of European Muslims (CEM, voorheen Federation of Islamic Organisations Europe, FIOE) gelieerd zou zijn. De vraag is nu of haar ontkenning terecht is. Nou, we zochten het op en het antwoord is nee. Carel Brendel beantwoordde deze vraag vanochtend uitgebreid, onderstaand een aantal sleutelbevindingen.

- In een onderzoek uit 2008 wordt verwezen naar een tekst uit 2004 op de FIOE-website (PDF, p14). "In 2004, the FIOE website included FEMYSO as one of its “central organizations” and described it as: “...a forum that consists of dozens of youth and student organizations and associations spanning most of Europe. The Forum works towards increasing the awareness of Muslim youth and preserving their identity through organizing seminars, conferences, camps, advanced courses as well as through publishing leaflets, magazines and books and creating a communication network of members and contacts via the Internet." Die tekst staat inmiddels niet meer op de FIOE-website.



- Dan even iets recenter dan 16 jaar geleden. Op 22 oktober jl. vermeldde Belgische CEM-functionaris Karim Chemlal tijdens een Zoom-meeting live op Facebook hier op 44:20 FEMYSO als een van de "other actors" van hun corona-respons. Let wel. FEMYSO staat midden tussen twee ultra-erkende andere Moslimbroederschap organen, namelijk de European Council for Fatwa and Research en de CEM zelf. Zie screenshot.



- In 2019 noemde een 'vormingscentrum' van het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken na een introductie van FIOE, FEMYSO "The associated youth organization Forum of European Muslim Youth and Student Organizations (FEMYSO) was established in Brussels in 1996 (...)."



- In 2018 beschreef de Duitse geheime dienst FEMYSO als "De koepelorganisatie voor de jeugdtak van de Moslimbroederschap, bekend als "Forum Of European Muslim Youth And Student Organisations". Zie PDF, pagina 62.

- Dit onderzoek voor Georgetown University over extremisme in Oostenrijk door onderzoeker Lorenzo Vidino noemt FEMYSO herhaaldelijk en zonder reserves een Moslimbroederschap-orgaan. Sterker nog: affiliatie mét FEMYSO wordt gezien als een sterke indicator van verborgen Moslimbroederschap-affiliatie. Zie de onderstaande alinea op bladzijde 9 (PDF).

"Given the lack of formal affiliation, and a conscious effort by the Western Brothers to downplay or even deny their ideological links to the Muslim Brotherhood, identifying an organisation as “part of the movement” is a real challenge. Nevertheless, there are a number of indicators that, while not conclusive, help efforts to assess whether a certain organisation belongs to the global Muslim Brotherhood movement. These include the history of the organisation (and the links to the Brotherhood of its founders and main activists); its adoption of Brotherhood texts and literature; financial ties with other Brotherhood structures and funders; and formal or informal participation in transnational Brotherhood initiatives and organisations, such as the Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) and the Forum of European Muslim Youth and Student Organisations (FEMYSO)."

Ja, en dan nu de grote quizvraag

A- Alle bovenstaande bevindingen zitten er glashard naast

B- Kauthar Bouchallikht is onvoldoende op de hoogte van de affiliatie tussen de Moslimbroederschap en de organisatie waar zij vice-voorzitter van is.

C- Kauthar Bouchallikht, en de FEMYSO-tekst waar ze naar verwijst ter ontkrachting, liegt.