De partij met zin in de toekomst heeft nu 14 zetels en peilt gemiddeld tussen de 13 en 15. Dus op #9 kom je die Kamer waarschijnlijk wel binnen meid, alvast van harte en welverdiend. Nogal imposant namelijk, @Kauthar Bouchallikhts CV op de GroenLinks-website. "Zo was ze campaigner voor de Klimaatmars , georganiseerd door De Goede Zaak, De Woonbond, FNV, Greenpeace, Milieudefensie en Oxfam Novib. Ook coördineerde ze de Klimaatstaking van de coalitie met Code Rood, Earthstrike Nederland, FossielVrij NL, Fridays for Future en Teachers for Climate NL. Kauthar werkt verder als publicist, modereert, adviseert en geeft trainingen. Ze is geselecteerd voor de Duurzame Jonge 100 en was voorzitter van stichting Groene Moslims."

Echter, er mist wel één wapenfeit op de website van GroenLinks. Carel Brendel wijst erop dat "Hoewel Bouchallikht de bewuste functie wel vermeldt op haar persoonlijke website, ontbreekt een opmerkelijke bezigheid in het door GroenLinks verstrekte overzicht. Het boegbeeld van de nieuwe klimaatgeneratie is namelijk vice-voorzitter en “head of member organisations relations” van FEMYSO, het Forum of European Muslim Youth and Student Organisations. Waarom GroenLinks en/of Bouchallikht deze activiteit niet in de kandidatenbio hebben opgenomen, is niet duidelijk." Ook in 2016 en 2017 bekleedde ze bestuursfuncties bij FEMYSO en in 2019 keerde ze opnieuw terug.

Ja, kijk, FEMYSO is natuurlijk niet een of andere islamitische breiclub. Het is de jeugdtak van de Moslimbroederschap en daarmee eigenlijk een soort JFVD van de politieke islam. De moslimbroederschap is zelf geen terroristische organisatie. Maar zoals Brendel schrijft, wordt de club wel "door velen gezien als een problematische politiek-religieuze beweging, die “islamitisch separatisme” zou bevorderen (aldus de Franse president Emmanuel Macron) en op de langere termijn mogelijk gevaarlijker voor de democratie kan zijn dan het salafisme (zo rapporteerde de Verfassungsschutz in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen)." Meer mooie achtergrond over de club in dit interview hier met onderzoeker Lorenzo Vidino, auteur van The New Muslim Brotherhood in the West.

Kortom, toch wel een akelige smet op wat straks het eerste parlementslid met hoofddoekje is. Onderstaand time-coded Bouchallikhts verschijning tijdens de presentatie van de kamerlijst twee dagen terug.

UPDATE: Bouchallikht reageert onderstaand. Welles, ontmoet nietes.

Bouchallikht reageert

