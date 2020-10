Zo. Daar zitten we dan, met onze normen en waarden, onze vrijheden en onze vrijgevochten vrouwen, onze genderneutrale toiletten, onze keuzevrijheden, onze seculariteit, onze belangrijke nationale kwesties als 'menstrueren is niet mannelijk', onze speklapjes op de braai en ons glas pils in het café . Omdat het allemaal kan, omdat het allemaal mag, omdat we er zelf voor kiezen om dingen te doen en niet omdat een of ander verzonnen opperwezen vertelt hoe en op welke manier we moeten leven of wat we wel en niet mogen vreten. FIJN HÈ, leven in Nederlandje?

Maar GODVERDOMME wat hebben we hier in dit land en hier op dit continent toch een continue kutjekramp als het om de wetten en voorschriften van de islam gaat. We zijn allemaal zo bang in de islamofobie-hoek geflikkerd te worden, en hebben we allemaal een islamitische buurman die van die lekkere koekjes bakt, of we zijn gewoon bang dat onze kop eraf wordt gesneden, maar ER WORDEN BIJ DE BUREN HOOFDEN VAN LERAREN AFGESNEDEN en het. Is. Vijf. Voor. Twaalf. Halsema roept het wel zo leuk, 'Aanval door extremist ook in Amsterdam niet ondenkbaar', nou, dan hebben we nieuws voor haar: al in november 2004 lag er iemand uit te bloeden op de Linnaeusstraat na een aanval van 'een extremist'. Wat is er in dit land nou veranderd, sinds 9/11, sinds Madrid, sinds Theo, sinds Charlie, sinds Bataclan, sinds Jawed en Junaid en Gökmen en sinds de onthoofdingen in Parijs en Nice?

In Dit Land kijkt men je aan als je vlees geeft aan je kind omdat voor hem/haar/het dan de keuze wordt gemaakt om een niet-vegetariër te zijn, maar een door religie aangestuurde aanbeveling om een kind te besnijden / genitaal te verminken is helemaal toppie wegens cultuur en traditie. In Dit Land staan de kranten vol met de belanghebbende vraag 'wel of geen teenslippers naar kantoor', terwijl Fatima ook bij 38 graden verplicht in een boerka loopt, of anders krijgt ze klappen van haar broer. In Dit Land zijn we druk bezig met genderneutrale toiletten op het gemeentehuis van Amsterdam, maar een paar straten verderop in de Westermoskee mogen vrouwen niet eens door hoofdingang naar binnen. Joehoe middeleeuwen, willen jullie soms jullie gebruiken terug? In Dit Land maakt mevrouw Ploumen (PvdA) zich sterk voor de positie van vrouwen, maar propageert haar partijgenoot Hendrik Jan de gele boerkaweggooier een dwangmiddel van islamisering en vrouwenhaat. In Dit Land zijn we allemaal zo trots op de seksuele revolutie, maar sist en slist islamitisch addergebroed steeds meer, steeds vaker en steeds nadrukkelijker naar vrouwen dat 'hun halve kont openstaat', is het niet op straat dan is het wel op het strand. In Dit Land slaan we luid op de trom over godsdienstvrijheid, maar als iemand dat ene geloof de rug toekeert moet / mag / zal diegene dood. In Dit Land zijn we o zo progressief, maar bouwen we overal paleizen voor het Paard van Troje. In Dit Land treedt de politie op tegen salafistische haatbaarden, en in Dit Land staat de politie in de hoek van dezelfde hut vrolijk te iftarren omdat ze 't ook allemaal niet meer weten. In Dit Land staan alle linkse partijen iedere avond 69 seconden op het balkon met applaus voor alle homo's die uit de kast komen, maar glibberen die partijen ook via de achterdeur bij de moskee naar binnen, waar dezelfde dappere homoknul wordt verketterd. De progressieve oergedachte, 'iedereen is gelijk gezellig LHBTI kom erbij dus de islam ook', strookt nou net niet met de regressieve opvattingen van diezelfde islam - en deze paradox zorgt al JAREN voor totale kortsluiting.

Wij, we zitten opgescheept met de grote bek van de vvd, met PvdA'ers die reddeloos verloren verdwaald zijn in de paradox, met CDA'ers voor wie de kruimige aardappelen toch belangrijker zijn en met pseudoprogressieve kneuzen van D66 en GroenLinks, waar de in hun eigen soja latte-bubbel vastgelijmde leiders in hun broek poepen als er een paar boeren een fruitmand komen brengen, of ze liggen in hun eikeltjespyjamaatjes op de bank met een kopje sterrenmunt, want Sesamstraat begint zo. Sinds 9/11 konden we pak 'm beet 150.000 mensen in de oven stouwen door islamitisch terrorisme, maar als zo'n Kaag één keer het verboden woord in de mond neemt staat iedereen in de rij te applaudisseren voor zoveel dapperheid. Is het nou echt zo moeilijk om uit te spreken dat die islam voor ongelovigen, voor atheïsten, voor mensen die niks te maken willen hebben met religie, voornamelijk zorgt voor ellende? Voor overlast? Voor ANGST? We moeten altijd maar horen dat de islam de religie van de vrede is; leg dat maar eens uit aan de mensen die niet op hun gemak zijn als ze moeten vliegen vanaf Zaventem. Leg dat maar eens uit aan omaatjes uit de regio die niet meer in de hoofdstedelijke metro durven te stappen. ANGST. Je weet immers maar nooit. Met de islam weet je het inderdaad maar nooit, want wéér rolde er een onschuldig hoofd over de stoep van het Avondland - omdat iemand is GEKWETST.

Daarover, u wist het misschien nog niet, maar moslims hebben dus het alleenrecht verworven om niet gekwetst te mogen worden. En als ze wél gekwetst worden, middels een lullig tekeningetje bijvoorbeeld, gebruiken ze geweld of moet je vrezen voor je leven. Probeer het voor de lol maar eens: door Staphorst lopen en roepen dat Jezus een kinderachtig trutje is, een kabouter met een mangina, en hij ziet eruit als een eikel. En als je dat dan hebt overleefd, dat doe je namelijk, ga je naar Amsterdam Nieuw-West en dan roep je een paar keer dat Mohammed een stinkende pik heeft. Kijken wat er gebeurt, kun je lachen. Een praktijkvoorbeeld: hand in hand lopen in Amsterdam-Oost.

Madrid, Van Gogh, Londen, Stockholm, Frankfurt, Toulouse, Hebdo, Kopenhagen, Bataclan, Istanbul, Brussel, Nice, Londen, Stockholm, Parijs, Manchester, Londen, Barcelona, Den Haag, Luik, Utrecht, Amsterdam, Straatsburg, Parijs, Nice en de lijst is zoals u weet veel langer en langer en langer. Het zijn allemaal eenlingen, het zijn altijd eenlingen. Een roedel eenlingen, de wereld telt meer dan een miljard eenlingen, die allemaal op dezelfde eenlingenleest geschoeid zijn. Aanslagen uit naam van die eenling met z'n vrouw van negen jaar oud, omdat mensen op hun pik zijn getrapt, en dus moet er bloed vloeien.

Waar de flankspelers van FC de Islam tot overmaat van ramp ook nog eens aan lijden, met in het kielzog de wijnverkopers van de nrc, de volledige zaterdagdivisie van de Volkskrant en een complete school vrolijke vriendinnen van de VARA, is een schrijnend gebrek aan zelfreflectie, alsook een oervervelend overschot aan jamaarism. Het is zo erg, dat we durven te beweren dat je als jonge moslim in een toverketel 'jamaar' wordt geflikkerd. We kunnen ze namelijk wel uittekenen, de Pavlovreacties na weer een aanslag: 'jamaar niet alle moslims plegen aanslagen'. De leiders van de Nederlandse AK-partij zijn er bijvoorbeeld erg goed in, Pillenbek en die andere voetveeg met z'n gedram over het kwetsen van anderhalf miljard moslims. En dit kattengejank van kneusjeskalief Arnoud van Doorn, een totale loser die er halverwege de wedstrijd achterkwam dat de scheidsrechter in Nederland net iets vaker fluit voor de uitspelende partij, waarop hij zijn uniform inleverde en hooligan werd in het andere team. Respect hoor, Arnoud.

Wat nou zo mooi is aan luisteren of kijken naar satire, humor, spot, ironie, sarcasme en al die andere vormen om te lachen: je kunt ervoor KIEZEN om gekwetst te zijn. De ene homo vindt een grapje over homo's wel leuk, de andere homo vindt grapjes over homo's helemaal niet leuk. Dat kan en dat mag, maar het zijn gek genoeg nooit de homo's die op klaarlichte dag heteroseksuelen onthoofden in een heterocafé. De ene dikke lesbienne is een gezellige dikke lesbienne die kan lachen om flauwe mopjes over haar liefde voor vadsige frikandellen en de andere dikke lesbienne schrijft voor de Volkskrant, maar dikke lesbiennes gaan NOOIT met AK's sproeien in een masculien voetbalcafé. Het zijn eigenlijk bijna altijd de Strijders van de Islam die met de messen zwaaien, en ja je buurman is een toffe peer en ze plegen heus niet allemaal aanslagen, maar dat is ook niet het probleem. Het probleem is dat ze niet allemaal GEEN aanslagen plegen.

Enfin. Altijd als er koppen rollen 'zijn' we weer iets. We zijn Charlie, we zijn Barcelona, we zijn Berlijn, we zijn die leraar - zelfs die dorre banaan van een Francisco van Jolo was Charlie - en dan veranderen we onze profielfoto op Facebook in de vlag van Frankrijk en dan laten we allemaal zien dat wij aan de goede kant van de geschiedenis staan. En ja, wat is het fokking geweldig dat de Dam volstroomt met boze mensen omdat er 6.500 kilometer verderop een draaideurcrimineel (op verschrikkelijke wijze) is omgebracht door de politie, maar in onze ACHTERTUIN zijn een leraar en een mevrouw ONTHOOF... hee is dat Akwasi bij Jinek?

Dit Land.

