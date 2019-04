Wie denkt dat dit zo'n absurd plan is dat het daarom niet door zal Kunnen gaan; think again.

We hebben reedsch:

-gescheiden zwemmen m/v (en zelfs apart-islamitische groepen)

-bidkleedjes in bidruimtes op de Uni

-discussies over het tolereren van de kopvod onder den pet bij agenten (v)

-een Hogeschool (uni? Utrecht waarvan de M.R./Bestuur serieus voorstelde om gescheiden ingangen(!) m/v in te stellen, om zo de mohammedaanse medestudent op zijn/haar gemak te stellen.

-gisteren hoorde ik Van Amerongen zeggen: in Molenbeek had je nog 1 Paki die drank verkocht in het totale stadsdeel, en die is er na een molotovcocktail ook maar mee gekapt.

Dit strandje, dit stuk puur islamisme in Nederland, gaat er met behulp van onze "invoelende" tolerante politici ter mid- en linker- en extreem-linkerzijde gewoon komen.

Wij/Zij bestaat gewoon hoor. Het was er al en het wordt steeds omvangrijker. Recht onder je snufferd.

Wen er maar aan.