Kerkklokken ja maar kerkklokken. Ja, tingeling is echt precies hetzelfde als een agressieve en versterkte oproep tot geloofsbelijdenis want anders. De Rahman-moskee in Amersfoort is aan het toeteren geslagen en schrijft deze islamisering van de publieke ruimte weg als: "Stimulans voor de (interreligieuze) dialoog, wat zal leiden tot meer begrip, verbinding en respect voor elkaars cultuur, levensovertuiging en religie. De moskee staat voor een verbindende rol in de samenleving, met de wijk en de stad." Ja hoor, het met een versterkte oproep opeisen van de ruimte voor je patriarchale knielclub zal vast leiden tot meer begrip, verbinding en respect.