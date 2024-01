Kijk kijk kijk! Ondanks de afmelding van haatprediker Mohamed Hoblos was het gewoon hartstikke gezellig in de Sharondijksmahal, zo tussen de Vakantiebeurs en de Webwinkel Vakdagen door. Het Purpose of Life-evenement vond plaats helemaal in de geest van Allah met totale gezelligerd Akhi Ayman als de ster van de show. Na afloop bleef iedereen nog even hangen om te swingen op de Kamasutrabeurs, was er een stiekeme rave op de genderneutrale plee en de afterparty was op het Pepijn Zwanenberg-gaybrapad in Utrecht-Centrum, waar flink werd gezopen, en met regenboogvlaggen werd gezwaaid om het leven te vieren. Inshallah!