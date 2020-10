Gisteren citeerde ik Pascal Bruckner. Hij ziet dit als een oorlogsverklaring.

Dat is het ook en het is permanent en structureel en sluipt onze maatschappij steeds verder binnen.

Nou, men. Wiegel nog bedankt wegens die Minderhedennota uit de 80er jaren. We weten het, we moeten ons, van uw soort volk, aanpassen.

Dat was toen.

Hoe men. Wiegel denk u er nu over?

Nou? Krijgen we antwoord?

Graag per omgaande, de redactie alhier wil vermoedelijk uw excuses wel publiceren.

Maar ook het CDA was er niet vies van integendeel:

“ Van de grote partijen was het CDA veruit de grootste voorstander van de multiculturele samenleving en de emancipatie in eigen kring’, schrijven Leo en Jan Lucassen in 2011 in Winnaars en verliezers. Een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie. Dat klopt. Terwijl andere partijen dit uitgangspunt gaandeweg verlieten, hield het CDA er consequent aan vast. In het Program van uitgangspunten dat het CDA in 1993 vastlegde en dat nog steeds de grondslag vormt, sprak de partij zich helder uit: ‘Culturele minderheden moeten zich in eigen kring kunnen ontplooien. Ook hun organisaties op het terrein van onderwijs, media of zorg behoeven publieke erkenning.”

Dus het is altijd fijn kankeren op regressief-links; doe ik ook, maar het waren rechtse regeringen die de immigrant binnenhaalden.

De onvolprezen Gerard de Boer heeft er op zijn webstek ook een interessante lijstje van gemaakt:

gerard1945.wordpress.com/2020/05/29/d...

Nu zitten we er mee, het structureel de kop opstekende Mohammedaanse geweld.

Dat is het kopgeld dat we betalen voor vele jaren toestaan als bevolking dat jarenlang per regering deze moordzin binnengehaald werd en wordt.

Bij de verkiezingen weet u wat u te doen staat. Evocatus

