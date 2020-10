Kijk, hier ben ik nou blij mee. De vermeende universele gelijkheid wordt steeds meer de realiteit, de werkelijkheid. Via het woord "diversiteit" zijn we al een heel eind gekomen. Het is alleen nog zaak om de andersdenkenden uit te bannen en dat gaat de goede kant op allemaal.

Ik bedoel: onze neefjes, nichtjes en kinderen kussen de schoenen van kleurlingen; er zijn voldoende verwarde mannen om de boel lekker op gang te houden; we geven ons geld weg aan goede doelen zoals deugclubs en terroristische organisaties; we weten niet meer of we mannen of vrouwen moeten en mogen zijn; er is geen enkel serieus onderscheid meer tussen een leraar en een leerling; er is ook geen serieus onderscheid tussen Mark Rutte en Akwasi: die hebben praktisch gezien evenveel te vertellen in dit land, maar Akwasi waarschijnlijk net iets meer.

En zo kan ik eindeloos doorgaan met opnoemen wat er allemaal goed gaat in west-Europa en in Nederland. De vermeende universele gelijkheid komt steeds dichterbij. Of je nu een extreme moslim bent of een extreme blankenhater, je bent welkom en je hoort er helemaal bij. Je bent weliswaar niet gelijk, want je bent anders, je bent gereduceerd tot een alternatieveling, tot iemand die behoort tot de diversiteitscategorie, maar je bent wel helemaal gelijkwaardig, ondanks de verschillen die er zijn. Welkom meneer Haat Baard.

Een ding staat voor mij vast: dit is geen terrorisme. Terreur is gericht TEGEN de massa; maar dit past bij ons helemaal in het gewenste plaatje.