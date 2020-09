Binnen verschillende religies en culturen bestaan regels of voorschriften die verbieden seks te hebben tijdens de menstruatie. Vaak gelden ook regels voor de hygiëne in deze periode. Een menstruerende vrouw wordt dan als onrein gezien en moet soms zelfs in een menstruatiehut verblijven. Bij dergelijke gebruiken en stigma's is er sprake van een menstruatietaboe.

Diverse religies kennen rituelen in verband met de menstruatie. Zo zal een orthodoxe joodse vrouw een ritueel bad nemen in een mikwe na haar menstruatie en wordt zij tijdens de menstruatie onrein geacht en mag zij bijvoorbeeld geen geslachtsgemeenschap hebben. In de islam bestaat een soortgelijk ritueel en ondergaat een vrouw na de menstruatie een rituele wassing, ghoesl. In een inmiddels verboden traditie van Nepal moeten vrouwen zich tijdens de menstruatie zelfs helemaal afzonderen. Dat wordt chhaupadi genoemd.