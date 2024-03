De NPO. Eerst betaalden we ons helemaal scheel (miljard per jaar) zodat presentatoren een grote bek kunnen opzetten tegen ondergeschikten, ze bij Studio Sport over vrouwen kunnen praten als neukbare wijven, directeurtjes hun machtspositie kunnen misbruiken, mannen aan vrouwen kunnen vragen of ze een wortel willen zien, Francisco de aanrander vrouwen kan aanranden en meer gore shit die ze daar allemaal uitvreten, terwijl ze met hun opgeheven wijsvingertje anderen de maat staan te nemen. En nu gaan we ons helemaal scheel betalen (miljard per jaar) aan allerlei plannetjes en commissies en rapporten die moeten voorkomen dat die dingen gebeuren. The circle of life! RTL heeft het 'plan van aanpak publieke omroep' in handen: voorbeeldgedrag van presentatoren, begeleiding beginnende presentatoren, bestuurstermijnen voor bestuurders en een Commissie Nazorg voor iedereen die tóch het slachtoffer is geworden van grensoverschrijdend gedrag. Dan komen er nog allemaal codes, cursussen, trainingen, regelingen en commissies (gemeenschappelijke gedragscode, klachtencommissie, training leiderschapscompetenties, enz. enz.) bij en als AL deze shit nodig is om het huis te stutten moet je je toch eens gaan afvragen hoe rot het fundament wel niet is. Wat een TOP werksfeer daar bij de NPO!