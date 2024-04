Verdrietig bericht uit West-Friesland, waar de Stichting Kinder Cadeau er mee uitscheidt. "„Mensen konden een verjaardagspakket op onze website aanvragen. Zij vroegen een iPhone, een laptop en een televisie. Maar dat soort spullen gaven wij niet en dan werd men boos en ging men ons bedreigen”, vertelt Van der Neut. „Ik ben zelfs om deze reden een keer bedreigd door een 12-jarig kind in het Nassaupark in Bovenkarspel, waar we die dag een spooktocht hadden georganiseerd. Verjaardagspakketten werden uit onze handen gerukt als wij deze kwamen bezorgen. En gingen daardoor stuk. Voor ons was de maat vol. Dit is echt verdrietig. Wij wilden mensen helpen. Hier doen wij het niet voor.”"

Kijk bedreigingen en vernielingen zijn natuurlijk nooit goed te praten, MAAR... wij snappen die 12-jarigen ook wel een beetje. Heb je verdomme 11 keer helemaal niks gekregen voor je verjaardag omdat je ouders geen cent te makken hebben, komt er een of andere stichting voorbij die zegt 'nou kijk eens Giovanni, jij krijgt van ons een heel mooi cadeau', wil je een iPhone, krijg je een Motorola! En dan staan die lui van die stichting er zeker ook nog bij te glunderen met 'kijk eens, er zit ook gewoon Snapchat op hoor!' Ja we snappen dat er ook Snapchat op zit maar we wilden gewoon een iPhone. Hoe moeilijk is dat nou.