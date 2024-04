Door de stamppot, in de snert of gewoon op een broodje: vrijwel iedereen geniet weleens van een rookworst. Maar daar dreigt een eind aan te komen. De oer-Hollandse lekkernij blijkt veel schadelijker voor de gezondheid dan gedacht en er hangt een Europees verbod in de lucht. We…

Yvette van Boven is leuk. Niet zo leuk als Miljuschska Witzenhausen, maar tenminste leuk genoeg en voornoemde dames kunnen beter koken alsdan Wouke van Scherrenburg. Gisteravond mocht Yvette van Boven de URGENTE ROOKWORSTCRISIS (u gaat deaud bij 12+ rookworsten per dag) duiden op de Staatsomroep, EN DAAR SCHROKKEN WIJ TOCH VAN. Op de verpakking stond een hele leuke en knappe Yvette met weelderige krullen alsook gulle lach plus woestaantrekkeloijke porno tuinbroek, maar eenmaal in de NPO-pan bleef daar vrij weinig van over en zaten wij met de gebakken peren en onderstaande screenshots. Bah. REPSECT VOOR YVETTE. SANEER DE NPO