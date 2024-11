Godver eerst al Blokker kaputt en nu het oer-Hollandse traditiemerk Unox bij het vuilnis. Wie is er nou niet groot geworden met een lekkere grote worst van Unox in zijn mondje? Niets is meer heilig. Onze opa's nog knokken op de Grebbeberg - het was allemaal voor niets. De Deltawerken zijn gebouwd op fundamenten van bewerkt varkensvlees met een velletje. Omdat ze één keer Wilhelmina hebben ontvangen denken die Britten dat ze alles kunnen maken. De knappe Hollandse grieten die op 1 januari het ijskoude water trotseren doen dat allemaal maar met 1 vooruitzicht: om daarna verwend te worden met een lekker grote Hollandse worst. Alles is een leugen. De Ruijter is niet de broodversierder sinds 1860. Pieter van den Hoogenband lustte helemaal geen Calvé. Wouters wist niet dat Dasajev uit z'n doel was. Pim Fortuyn was Italiaan. Waarom is de Dam nog leeg? Unox is van ONS!!

PS. Snert kunt u beter zelf brouwen, die van Unox zit vol met zout en vet en collageen en stabilisatoren en suiker en conserveermiddelen