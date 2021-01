Schilderswijk... ligt die ook op Urk? Zullen we wel weer van die stevige statements krijgen van D666 en Groenslinks.

Maar serieus, was er nou niemand in de regering die dacht van... misschien moeten we die avondklok gewoon niet doen. Het effect op de besmettingen is waarschijnlijk nihil en de weerstand is enorm (is er peiling geweest bij NOS/NPO?). Als we hem dan in gaan voeren laten we de politie iig niet al te gek laten doen in eerste instantie met de controles. Eerste avond 3.600 bekeuringen, fuiken en kleine protesten hier en daar.

Na 2 avonden zien we dus het effect al bij een bepaalde groep die zich echt de tering verveelden waar de overheid ook geen oplossing voor biedt en/of heeft. En of dat nu Urkers zijn of Turken, Marokkanen of andere kansenparels zijn maakt niet uit. Ze mogen/kunnen niet naar school of hebben juist de hele week hard gewerkt, of misschien hebben ze wel de zak gehad afgelopen jaar.

En er was dus niemand in het kabinet die dacht van, wat is het effect eigenlijk op deze groep Nederlanders. Per saldo zal het dus niet minder en wellicht zelfs meer besmettingen opleveren, plus een enorme financiele schade en weer meer achterstanden bij de politie.