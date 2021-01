"Wat bezielt deze mensen?"

Nou meneer Rutte, diezelfde vraag heb ik mezelf ook afgevraagd over u in de afgelopen 9 jaar.

U heeft met uw beleid een grens opgezocht en deze overschreden.

Die was allang en breed overschreden voor de Corona crisis met wekelijkse demonstraties vanuit allerlei ontevreden bedrijfssectoren.

De afgelopen 4 jaar is er werkelijk waar NIETS goeds uit de klauwen van dit kabinet gekomen en was onze MP ( Merkel Poedel) niets meer dan een spreekbuis ( Lees: Rioolbuis) uit Brussel.

Het Nederlandse kabinet is hierom al vierjaar decommisionair en er veranderd in de huidige situatie dus helemaal niets.

Het afgelopen jaar stond in het teken van de Vleermuis in de nieuwe Chinese kalender en het begint er op te lijken dat 2021 het jaar van de Bloedzuiger wordt.

In 2020 is het Nederlandse volk geschoffeerd, bestolen en van zijn grondrechten ontdaan waar door nu elke Nederlander garant staat voor 34K euro p.p voor de zogenaamde zielige zuiderlingen ( ondertekend 04 Dec 2019).

U heeft er een grote janboel van gemaakt en ook in deze hele corona crisis ,niet gehinderd door enige kennis van zaken, te laat ingegrepen en te lang doorgaan met disproportionele maatregelen.

Mark:"Wat is dat?"

Dat is het knopje Avondklok Mark, daar moet je niet aankomen want daar hebben veel mensen nare herinneringen aan en daar los je niets mee op.

"KLIK"... eehh Mark, Wat doe je?

Mark: "Wat bezielt deze mensen?" ik begrijp er niets van?