Het gaat lukken. Zelfs de Nederlandse bevolking blijkt tegen elkaar op te zetten. We zijn in een rap tempo aan het veranderen in een volk van -aan de ene kant- deugende Rutte volgers en -aan de andere kant- zogenaamde ‘virus ontkenners’. De ene kant deugend, volgend, alles accepterend en iedere maatregel die de eigen burger-grondrechten met voeten treedt begripvol toejuichend en de andere kant het rapalje, de wappies die in alles een complot zien, de gecancelden die verrot geslagen mogen worden, want dan moeten ze maar niet op die plek zijn, waarvan de Halsema’s van inconsequent Nederland vaststellen dat je er niet mag zijn. De ene kant vangt maandelijks z’n salaris en (een groot deel van) de andere kant ziet zijn leven in een jaar tijd volledig naar de gallemiezen gaan vanwege een listig kudt griepje waar onze gemarginaliseerde zorgsector niet mee om kan gaan.

Even los van alle argumenten, want je kan 26 GeenStijl topics met voors en tegens vullen en dan kom je er nog niet uit, maar ik stel vast (voor mezelf) dat het een daad van ongekend onrecht is dat onze goedlachse, appel-etende fiets-premier, met in zijn kielzog een tweedehands autoverkoper met zijn first-clas coke-pupillen en Delftsblauwe patta’s en een mislukte snikkende en sniffende -wat-je-zegt-ben-je-zelf aso-roeper als hoofd van Justitioneel NL, het zover heeft laten komen.

Wàt? Heeft laten komen?’ Niets ‘heeft laten komen'. Niks daarvan. Volkomen geënsceneerd. Gepland en geregisseerd. Zorg voor tweespalt, verdeel en heers. En de macht blijft niet alleen waar-ie is, maar wordt ook nog ’s sterker. Het volk wordt gebruikt en heeft het niet door. Degenen met de goede bedoelingen, de mensen die vredig willen demonstreren, die hun stem willen laten horen omdat alle redelijkheid, alle onderbouwing en alle proportionaliteit verdwenen is in het toch al niet van visie bolstaande beleid van de drie eerder genoemde supermarkt managers, worden kwaaier en kwaaier. En niet onterecht.

Maar, dit is wat ze willen. Dit is waar ze op uit zijn. En ze gaan letterlijk over lijken. Lachend.