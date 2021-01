Filmpje gezien.....

Heel amusant. De simpelheid, hun argumenten, de heldhaftige gebaren naar de popo.

Genoeg waarschuwingen gehad en terecht weggemept.

En nu niet janken over het politiegeweld.

If you can't stand the heat, get out of the kitchen.

Ben vroeger, als FCU supp. gemept door ME en gebeten door een hond. Part of the game.

Je wist dat je fout zat.

Deze gasten zijn terecht gemept en opgepakt.

Demonstreren is heel goed, volgens de regeltjes.

Wie zich niet aan de regels houdt is geen haar beter dan degenen tegen wie of wat je demonstreert.

Maar goed, uiteindelijk was het een kleine groep en hebben de meesten de boodschap vd popo begrepen.