De gemeente heegt nog zo getwitterd om vandaag niet naar de stad te komen om te demonstreren tegen het kabinet en het huidige kabinetsbeleid.

Organisator Michel Reijinga wilde demonstreren op het Museumplein, maar die locatie werd de gemeente afgekeurd.

Wel mocht het protest gehouden worden in het Westerpark, maar dan maximaal met 500 deelnemers.

Reijinga was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter, maar die stelde de gemeente in het gelijk.

Op het Museumplein is inmiddels een flinke politiemacht aanwezig.