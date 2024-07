Mensen opgelet, er wordt een uitermate belangrijk onderzoek uitgevoerd door het AD, waardoor die btw-verhoging op kranten in één klap wordt afgeschaft. Geertje gaat dit lezen en denkt dan: poei poei jongens waar zijn we nu al die tijd mee bezig geweest met die btw-verhoging op kranten? Die kranten hadden gewoon gelijk! Stop de btw-verhoging op kranten! Het AD zoekt namelijk mensen onder de 30 jaar die dol zijn op wandelen. En dan HO (!) niet gewoon van A naar B he, maar misschien ook wel van A naar B maar ook naar C. "Oproep: ben jij onder de 30 jaar en dol op wandelen? De tijd dat het alleen iets voor fitte senioren was, is allang voorbij. Wandelen is voor iedereen, toch? Voor een verhaal zijn we op zoek naar wandel-fans onder de dertig jaar." Snel melden bij het AD, nu het nog kan, of in ieder geval voordat de btw-verhoging wordt ingevoerd, want anders kunnen kranten deze kwaliteitsjournalistiek niet langer maken.