Een ballistische raket van de Houthi's kwam op 4 mei langs de Israëlische verdedigingslagen en sloeg in nabij Terminal 3 van Ben Gurion Airport en verwondde zes mensen licht. Het was de eerste keer dat een ballistische raket van de Houthi's het vliegveld raakte, dus een Israëlische vergelding van formaat werd verwacht. Dat de vergelding de nagenoeg volledige vernietiging van Jemens enige civiele luchthaven zou betreffen, overtrof ieders verwachtingen - bovenal die van de Houthi's zelf. Bovenstaand de 'strijdbare' reactie van enkele Houthi-omstanders. Zin in khat nu.

Beelden van de Israëlische operatie, waarbij 20 vliegtuigen met 50 projectielen in 15 minuten het gehele vliegveld van de kaart veegden na de breek. De Houthi's hebben na weken aan massale aanvallen door Trump Air overigens gezegd te zullen stoppen met het aanvallen van commerciële scheepvaart, maar zeggen hun strijd tegen Israël door te zullen zetten.