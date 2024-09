Israel conducted another retaliatory strike on the port of Hodeidah, Yemen. The target of the raid was the energy, fuel & port infrastructure of the Iranian-supported Houthi fighters. Retaliation after another Houthi ballistic missile attack on Tel Aviv was no surprise. pic.twitter.com/IIzzFqoCGj

Bovenstaand beelden van de nasleep van Israëls tweede aanval tegen Houthi-havenstad Hodeidah, beelden van de eerste aanval eind juli ziet u hier. En dat klinkt allemaal misschien makkelijk, luchtaanvallen tegen een vijand van dat kaliber, maar dit is op 1.800 kilometer afstand "een van de grootste" aanvalsafstanden die de Israëlische luchtmacht ooit vloog en behelst radar- en tankvliegtuigen, zie onderstaande video's.

De aanvallen waren opnieuw een reactie op - deze maand alleen al 3 - ballistische raketten vanuit Jemen. De doelen betroffen volgens de IDF "power plants and a port, which are used to import oil. Through the targeted infrastructure and ports, the Houthi regime transfers Iranian weapons to the region, and supplies for military purposes, including oil."

Dichter bij huis voerde de IDF in Libanon vannacht opnieuw tientallen luchtaanvallen uit waarbij o.a. de leider van Hamas te Libanon Sherif Abu el-Amin en drie leiders van de Popular Front for the Liberation of Palestine (wiki) gedood werden.

Ondanks dat laatstgenoemde net als de NOS een Marxistisch-Leninistisch organisatie is, vermeldt de NOS wel met tegenzin dat "Het PFLP in veel Westerse landen op de terreurlijst staat." Deze gerichte aanvallen tegen leiders betreffen de eerste luchtaanvallen in centrum Beiroet, hiervoor werden vooral buitenwijken geraakt.

Hierbij kwamen volgens het Libanese ministerie van Gezondheid gisteren 105 doden vielen, waarbij verder niet wordt gespecificeerd hoeveel Hezbollah-leden of leden van andere terroristische organisaties dat betreft.

Update 09:08 - Nieuwe IDF-video vanuit een tankvliegtuig richting Jemen, vanuit de cockpit zien we naast de onderstaande F-15s ook F-35s als escort.