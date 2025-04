Trump schreef drie dagen geleden nog op Twitter (en i.t.t. Truth Social post hij daar alleen dingen die hij Echt Meent*) over de Houthi's dat: "The choice for the Houthis is clear: Stop shooting at U.S. ships, and we will stop shooting at you. Otherwise, we have only just begun, and the real pain is yet to come, for both the Houthis and their sponsors in Iran." En nu wordt de USS Harry S. Truman Carrier Strike Group - die de Houthi's al weken genadeloos de grond in trekt - versterkt door nog eens 60 straaljagers en guided-missile cruiser/destroyers van de USS Carl Vinson Carrier Strike Group 1 die destijds het gevecht tegen Islamitische Staat leidde.

Bloomberg schrijft: "Defense Secretary Pete Hegseth has ordered additional forces to the Middle East, including the Carl Vinson carrier strike group and aircraft, as the US vows to continue its strikes against Iran-backed Houthi rebels and as tensions with Tehran are increasing over its nuclear program. The Carl Vinson will arrive in the region after completing exercises in the Indo-Pacific. The department is also prolonging the Harry S. Truman carrier strike group’s deployment in the region, Pentagon spokesman Sean Parnell said in a statement Tuesday." Waarschijnlijk arriveert de nieuwe Strike Group over ongeveer 10 dagen.

En dit is natuurlijk niet enkel een gebaar naar de Houthi's, het is evenzeer een gebaar richting Iran. En al helemaal in combinatie met de zes onderstaande B-2 Stealth Bombers doodleuk in de buitenlucht op eiland basis Diego Garcia, 2000 mijl vanaf Iran, nadat Trump zei dat tenzij Iran akkoord gaat met een nucleaire deal "there will be bombing. It will be bombing the likes of which they have never seen before." Amerika's B-2-vloot is de enige die boven zo'n beveiligd gebied in staat is Amerika's anti-bunkerwapens de GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (wiki) van zes meter lang, 12.300 kilo met een springkop van 2.423 kilo af te leveren.