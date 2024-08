De Houthi's, letterlijke islam-nazi's bekend van slavernij, publieke executies van homoseksuelen, het vermoorden van civiele scheepsvaarders, het FvD en 'progressievelingen' doen het weer. Maar nu mogelijk nog veel erger dan vorige keer.

De bovenstaande olietanker Sounion werd afgelopen donderdag aangevallen, waarna de bemanning door de Franse marine geëvacueerd werd. Maar gisteren lieten de Houthi's aan boord drie zware explosieven afgaan en staat het schip nog altijd in brand. Associated Press schrijft: "The Sounion has 150,000 tons of crude oil aboard and represents a “navigational and environmental hazard,” the mission warned. “It is essential that everyone in the area exercises caution and refrains from any actions that could lead to a deterioration of the current situation.”"

Alles wijst erop dat die olie nog altijd aan boord was op het moment van de explosies, dus dit zou zomaar neer kunnen komen op de op vier na grootste tanker-olielek ooit, al verbrandt een groot deel natuurlijk ook.