De IDF moet de hervatte luchtaanvallen nog bevestigen, maar "Gazan sources report ongoing airstrikes in several areas of the Strip, as an overnight bombardment appears to continue apace. Attacks by Israeli aircraft are reported around Khan Younis in Gaza’s south, as well as several areas south of Gaza City near the northern end of the Strip. At least 10 deaths are reported in the strikes." Hamas zet het totale dodental sinds het begin van deze serie luchtaanvallen nu op 429, en spreekt daarbij zoals gebruikelijk enkel van burgerslachtoffers.

Volgens Netanyahu zijn de luchtaanvallen hervat omdat Hamas geen aanstalten meer maakte in het vrijlaten van de resterende 59 gijzelaars - waarvan slechts 24 nog in leven - en staat deze operatie juist in dienst van het vrij krijgen van die gijzelaars. Daar denken de families van gijzelaars iets anders over, en de onderstaande (niet uitgeruilde, maar door commando's bevrijde) Noa Argamani deelt voor het eerst een lang bericht over haar geliefde die nog altijd in Gaza vastzit. De strekking is dat een hervatting van de oorlog hun overlevingskans drastisch verkleint.

In ander plaatselijk nieuws zet Trump zijn luchtoffensief tegen de Houthi's in Jemen ook onverminderd door. Reuters schreef vanochtend: "At least 10 U.S. strikes targeted areas in Yemen, including Saada province and Hodeidah, Yemen's Houthi media reported early on Wednesday," en U.S. Central Command deelt nieuwe video's van Tomahawks en F18's met de begeleidende tekst: "CENTCOM continuous operations against Iran-back Houthi terrorists…".

In minder plaatselijk nieuws uit de kinetische diplomatie lijkt Poetin Trump op de proef te stellen. Gisteren kwamen Trump en Poetin namelijk overeen dat Rusland 30 dagen lang geen aanvallen uit zou voeren op Oekraïnes energienet. Maar slechts een paar uur later viel Rusland een Oekraïense krachtcentrale in Slovyansk aan, waardoor zo'n 100.000 mensen zonder elektriciteit zaten. Als vergelding viel Oekraïne daarna weer een Russische olieraffinaderij aan. De boel is weer mooi. Veel meer beeld na de breek.

Update 08:51 - Daar is de IDF-bevestiging van de aanvallen afgelopen nacht: "Overnight, the military carried out a wave of strikes against Hamas and Palestinian Islamic Jihad targets across the Gaza Strip. The Israeli Air Force says it hit some 20 targets overnight, including a Hamas military site in northern Gaza where it identified preparations for rocket attacks on Israel. In addition, the Israeli Navy targeted several vessels belonging to Palestinian Islamic Jihad off the coast of Gaza that the IDF says were being used for terror activities."

Update 12:21 - Er zijn naar verluidt vijf Gazaanse 'VN-medewerkers' gewond geraakt en een gedood bij een luchtaanval op een "VN-gasthuis".

Update 12:52 - IDF reageert op bovenstaande aantijging met: "Contrary to reports, the IDF did not strike a UN compound in Deir el Balah. The IDF calls on media outlets to act with caution regarding unverified reports."