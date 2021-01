Kijk, je kan natuurlijk ontzettend ostentatief en opstandig naar buiten gaan nu, en met een groep mensen en een troep loslopende honden stoere selfies gaan maken om via social media je dappere verzet aan de wereld kenbaar te maken. Kan. Wij houden je niet tegen. Je ziet er alleen wel een beetje sneu uit, dan. Die avondklok is namelijk niet bedoeld om burgers in de buitenlucht te criminaliseren, of om een dictatoriaal concentratiekamp te maken van je met alle denkbare luxe gevulde doorzonvinex. Die maatregel is tegen nachtelijke feestjes van beschonken vrijheid/blijheid-vierders en hoe kut zo'n klok dan ook is qua maatregel, de ratio er achter is niet per definitie totalitair.

MAARRR:

Fuck die avondklok met een buitenmaat vaccinnaald.

We waren afgelopen week getuige van een Kamer in campagnemodus die uuuuuurenlang aan het soebatten was over dertig minuten er bij of er af, een debat dat eindigde in een hevig verbaal bevochten poldertijdstip waar Rob Jetten achteraf een supersneue longread ledenmail aan wijdde. Alsof die 1800 seconden spertijdverschuiving, en niet een goed werkend en veilig vaccin, de heilige graal is van de coronabestrijding. We gaan er zelfs Guus Bezems van citeren, die vandaag in VK verzucht:

"De Kamer debatteerde over de voors en tegens van die avondklok, en terecht. De staat sluit ons nota bene in huis op. Maar geen enkele politicus ontsteeg de discussie over deze specifieke maatregel. Niemand ging na of we nog op de goede weg zijn. Of we het gaan redden. En hoe dan."

En dat is waarom we die avondklok niet accepteren. Je pakt er in de eerste plaats vooral de mensen mee die zich al zo goed of kwaad als het kan aan de regels proberen te houden. Gewoon, omdat de overgrote meerderheid van Nederland echt wel begrijpt dat we ff slim & solidair moeten zijn met elkaar. Degenen die al gingen feesten, blijven toch wel feesten. Van 21u tot 04u30 is een uitstekend tijdsraam voor nachtelijk vertier. De braafburger blijft ondertussen achter en krijgt geen uitzicht op verlossing van Mark en Hugo en Rob en al die andere Haagse dwaallichten die wel je stem willen maar geen spoed uitstralen om je vrij & gezond te houden. Ze lijken het bijna wel lekker te vinden zo, merkten we donderdag al aan bovenstaand """grapje""" van MinPres: af en toe wat koffiedrinkers van een grasveld af bulldozeren om de rest dociel te houden, en niemand kan hen verder wat maken want ze zijn toch demissionair.

Vaccineren doen we ondertussen nauwelijks. Zo traag dat het juist weer een moordend tempo is, want als het op deze snelheid blijft, vallen er nog tienduizenden doden en niet alleen aan corona maar ook door uitgestelde zorg, ontelbare faillissementen, geestelijke nood en mortificerende eenzaamheid. Een avondklok houdt dat niet tegen. Vaccins wel.

Zo veel geveinsd belang als er aan die grote avondklok werd gehangen, zo weinig urgentie voelen we bij het vaccinbeleid. Krap 100k prikken gezet, te weinig vaccins van de een en een leverprobleem bij de ander, waarom wordt het leger niet ingezet voor priklogistiek en hoezo laat Hugo de organisaties van mega-evenementen (zoals festivals, sporttoernooien of voor ons part de stichting achter de EO Jongerendag) niet meedenken en meehelpen bij een betere, snellere logistiek? Wederom in referentie naar Kustaw Bessems: een Team Exitstrategie is wat we nodig hebben. Team Licht aan het einde van de Tunnel. Team Barman, 1 Vaccin en een Grote Pils, Alstublieft. Wat deze knakker in het FD al zei: er is geen excuus om het niet te doen.

Maar ja. In Nederland gaat altijd alles goed, tot er iets mis gaat. En met corona bungelen we onderaan alle goeie lijstjes maar prijken we fier flets bovenaan alle slechte lijstjes. Elke dag Ab, Diederik en Marion met doorlopende uitnodigingen op zak bij de talkshows, nergens goeie overheidsdashboards met planning, timing & logistieke strategie voor vaccinatie. De tellers moeten burgers godverdomme zélf bouwen, want secretaris-generaal Erik Gerritsen van het MinVWS zit liever de ontzettende stadsdichter uit te hangen op Twitter:

Pastiche, denkt u? Lees die ambtelijke MarCom paarsebroeken powerpoint-woordwolk dan eens in de stem van Hugo de Jonge en de moed zinkt je onmiddellijk in de bloemschoenen: onze overheid is zo geobsedeerd met slim gesponnen bureaucratenbingo, dat ze al jaaaaaaren vergeten Echt Functioneel Beleid te bouwen. En dat eindigt dus uiteindelijk in een gestrekte rechterarm met een lange wijzende vinger naar de bevolking van dit land: 'U heeft het gedaan, het is uw schuld dat het niet opschiet, hier heb je een avondklok en nou je bek houwe en binnen zitten'. Voor het eerst sinds 1940 een Sperrzeit. Met de groetjes van een lachende Mark.

Nou. Niet dus. Geen prik, geen klok. Steek die spertijd maar in je ongevaccineerde ambtenaren-aars. We gaan echt niet met de hele redactie + huisdieren die ostentatieve selfies maken onder de straatverlichting van een verlaten stadscentrum, maar we gaan die vingerwijzende vrijheidsberoving van een falende overheid wel interpreteren als een advies. Als we dan een boete krijgen, tekenen we d'r een piemel in de vorm van Ferd Grapperhaus op en sturen we hem door naar het Torentje. Lekker puh.

UPDATES: Markthal 010 biedt weerstand

Razzia Amsterdamsestraatweg 030

Op Urk keert men zich tegen de test-instanties

NPO-ambtenaren uitgelachen

Spaß